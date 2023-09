Překvapivá výhra, pak tvrdá porážka s Nizozemskem. Teď volejbalistky čeká obr

České volejbalistky si v osmifinále ME poradily s Ukrajinou • ČTK / AP / Virginia Mayo

České volejbalistky na úvod kvalifikace o OH porazily Dominikánskou republiku • FIVB

Nizozemská obrana slavila úspěch. České volejbalistky se v první sadě nedokázaly prosadit přes bloky a až ve druhém a třetím dějství odehrály relativně vyrovnanou partii.

„Nizozemky byly velmi agresivní a hrály mnohem lépe, než my. Jsou vysoké a nad sítí byly velmi efektivní. Je jisté, že některé věci umíme lépe. Naše taktika se soustředila na blokovou obranu, ale byly momenty, kdy jsme nedokázaly soupeřkám konkurovat, protože jsme cítily z holandské strany velký tlak,“ hodnotil trenér české reprezentace Giannis Athanasopoulos.

„Soupeřky měly skvělou obranu na síti i v poli, opravdu perfektně blokovaly a četly naši hru. My jsme nebyly úplně schopné se prosadit, ale měly jsme i skvělé momenty. Poslední dva sety jsme s nimi držely krok a pak se chleba vždy lámal za stavu 18:18, kdy nám pokaždé trochu utekly, my se zasekly v jedné rotaci,“ konstatovala blokařka Ela Koulisiani.

V úterý v 13.30 přijde další těžká zkouška v podobě souboje s domácí Čínou, ve středu bitva se Srbkami.

„S hráčkami jsme si už stihli říct, co musíme do příštích utkání zlepšit, pokud si chceme udržet šanci porážet týmy nejvyšší úrovně. Věřím, že klíčový faktor pro zlepšení je naše agresivita, soustředění na obranu a zvýšený tlak při podání. Čeká nás zápas proti jednomu z nejlepších týmů světa, Číně. Nejdříve si na videu zanalyzujeme zápasy, které jsme už odehrály, probereme si i utkání čínského týmu. Budeme se snažit co nejlépe připravit na velký zápas,“ dodal trenér národního týmu.

Poslední vzájemný střet se odehrál před rokem na mistrovství světa, kdy Čína zvítězila souboji základní skupiny 3:0. Stejným výsledkem skončil souboj v olympijské kvalifikaci v roce 2019.

Vedle čínské skupiny se o účast na Hrách v Paříži bojuje taky v Japonsku a Polsku. Postup si zajistí nejlepší dva týmy tabulky. Pět míst se bude ještě rozdělovat na základě světového žebříčku v červnu 2024, preferované ovšem budou země z kontinentů, které ještě nebudou mít na Hrách zastoupení.

Olympijská kvalifikace volejbalistek:

Skupina A v Ning-po (Čína):

Nizozemsko - Česko 3:0 (13,18, 21)

Rozhodčí: Kang Ču-hi (Korea), Dobrev (Bulh.). Čas: 79 min. Diváci: 4250.

Sestava a body Česka: Valková 1, Havelková 4, Pavlová 2, Orvošová 8, Mlejnková 12, Koulisiani 7, libero Digrinová - Kneiflová 2, Brancuská, Hodanová 1, Pelikánová. Trenér: Athanasopulos.

Nejvíce bodů Nizozemska: Daalderopová 18, Plaková 11, Lohuisová a Jasperová po 9.