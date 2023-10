PŘES PŘÍKOP: Přemýšlím, co dál. Končit nechci, hlásí Havelková

V rámci podcastu Přes Příkop byla dalším hostem ve studiu iSport.cz česká volejbalistka Helena Havelková, se kterou dvojice moderátorů Zdeněk Haník a Matěj Machytka probrala nejen její návrat po pěti letech k šestkovému volejbalu, ale i jak přemýšlí nad dalšími kroky své kariéry. A co dalšího elitní smečařka prozradila? Na to se podívejte ve videu.

Havelková nyní v reprezentaci nosí na volejbal neobvykle vysoké číslo 61 a komplikovanou cestu k němu popsala:

„Já jsem se do těch čísel trochu zamotala. Celou kariéru jsem - kromě roku v Rusku, kde jsem měla šestku, a v Číně, kde cizinky mají jasně daná čísla - vždy hrála se šestnáctkou. Moc mě potěšilo, že o tohle číslo je nyní zájem. Míša Mlejnková (spoluhráčka z reprezentace) si ji po mně vzala a jsem ráda, že se šestnáctce i díky ní vrátila kapitánská páska a zaslouží si ji. Mluvila jsem tedy s manažerem týmu a on mi nabídl čísla od třicítky do devadesát devítky. Samozřejmě volejbalová čísla až na výjimky končí dvacet devítkou. Po dlouhém rozmýšlení jsem si vybrala 88 s tím, že 8+8 je těch šestnáct a 1988 je můj rok narození…“

S tímto číslem na dresu tedy odehrála přátelské zápasy, ale pak hráčce volal místopředseda Českého volejbalového svazu: Víš, co 88 znamená (numerické označení nacistického pozdravu)?

„Vzhledem k tomu, že mistrovství Evropy bylo v Německu, tak jsem se omluvila za neznalost a hodně rychle jsem od ní odstoupila. Ale soupiska už byla uzavřená a nevěděla jsem, jestli to číslo můžu změnit. Takže za číslo, na které jsem nejdřív byla pyšná, že jsem si ho tak hezky vymyslela, jsem se najednou styděla, že s ním musím hrát. To je i důvod, proč nikde nenajdete moji fotku z těch přátelských zápasů...“

Jak to tedy dopadlo?

„Nakonec jsem narychlo musela vymyslet číslo nové. V té fázi už mi to bylo úplně jedno, ale nakonec jsem dospěla k otočení cifer a z původní 16 mám 61.“

Elitní volejbalistka prozradila, jak probíhalo její opětovné angažování do české reprezentace pod vedením trenéra Řeka Jannise Athanasopulose:

„Všechno se stalo hrozně rychle. Neměla jsem nic naplánovaného a nevěděla jsem, jak svůj volejbalový příběh budu psát dál. Přišla mi ale škoda ho úplně ukončit. V reprezentaci jsem skončila v dubnu 2019 a přesně v tom období Jannis začal trénovat a mrzelo mě, že ten nároďák už pod ním nezažiju, protože ho všichni moc chválili a i on mě dříve přemlouval, abych se vrátila. Proto mě napadla myšlenka se ozvat.“

Nakonec celý příběh skončil tím, že byla Helena rychle dopsaná na soupisku, jenže...

„Já jsem ale ani nevěděla, jestli budu schopná vůbec hrát, protože přece jen přechod z písku na palubovku, je to úplně jiné. Ale říkala jsem si, že do toho půjdu s tím, že i kdybych nehrála, tak těm mladým holkám, které tam teď jsou, kdybych jim měla jen něco předat a pomoct, tak by to pro mě bylo to nejlepší, co bych v tuto chvíli mohla zažít.“

Co všechno obnášelo její přijetí do národního týmu?

„Určitě to neslo oběti, ale i přínosy. Myslím, že každý to musel zvážit a neberu to nijak osobně. Jsem trošku jiná i tím, jaké mám zkušenosti, jakou mám za sebou kariéru a kde jsem hrála. To přináší na jedné straně pozitiva, ale obzvlášť v ženském kolektivu i negativa, takže já jsem ráda, že jsme se nakonec domluvili. V určitých chvílích jsem na sobě cítila tlak, abych jim něco nezkazila i co se týče party..“

Jak fungoval tým, se kterým absolvovala mistrovství Evropy i začátek kvalifikace na olympijské hry?

„Mně je 35 let, druhé nejstarší je třicet a potom dlouho nic. Nejvíc holek je kolem dvaceti, pětadvaceti a půlka týmu tedy na mistrovství Evropy nikdy nebyla. Byl to tedy velký otazník mě angažovat, ale Jannis a manažer to vzali na sebe a čekali, co se bude dít. Když jsme ale teď končili působení v Číně, tak mi potvrdili, že nakonec byli rádi, že jsem byla součástí a že jsem pomohla. To pro mě bylo nejlepší, co jsem mohla dostat. Bála jsem se, co se bude dít, protože ženský kolektiv není jednoduchý, ale myslím, že výsledek i chod celého týmu se povedl a že český volejbal snad roste.“

Ví už pětatřicetiletá sportovkyně, čemu by se chtěla věnovat v následujících letech?

„To je dobrá otázka. Jak jsem říkala, měla jsem svůj život a kariéru naplánovanou a vždy jsem věděla, co budu dělat a to teď najednou nevím. Přemýšlím, co teď se sebou dál a určitě vím, že bych ještě hrát chtěla, nechci s volejbalem končit. Fyzicky se cítím skvěle a přišla by mi hrozná škoda z toho placu teď odejít.“

Jaká další témata v podcastu zazněla: