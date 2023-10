České ZLATO z písku! Schweiner a Perušič po MS: Nejlepší týdny v životě

V prvním setu Češi pětibodovou šňůrou obrátili skóre z 4:5 na 9:5 a vedení i díky dvěma esům s přehledem udrželi až do konce. Ve druhé sadě se Švédové zlepšili a od začátku drželi těsný náskok. České jedničky několikrát nevyužily možnost srovnat skóre a nakonec set ztratily.

V tie-breaku čeští hráči i díky esu a dvěma Schweinerovým blokům odskočili na 12:6. Nasazené dvojky a dvojnásobní mistři Evropy se dotáhli na rozdíl jediného bodu, ale pražští beachvolejbalisté už těsný náskok udrželi. Švédské mladíky porazili potřetí z pěti zápasů a po triumfu na Pro Tour Elite v Paříži ovládli druhý turnaj za sebou.

„Nebylo daleko od toho, abych ten hezky rozehraný tie-break poslal do kopru. Naštěstí jsme si je systémem povolit-přitáhnout 15:13 dali. Těším se na zaslouženou dovolenou,“ řekl Schweiner, který v závěru ustál švédský tlak.

Ve skupině přitom Perušič se Schweinerem vyhráli jen jeden ze tří zápasů a museli se strachovat o postup. V play off se ale výrazně zlepšili, ve čtvrtfinále vyřadili i obhájce titulu a světové jedničky Anderse Mola a Christiana Söruma z Norska. V pěti vyřazovacích duelech ztratili svěřenci italského trenéra Andrey Tomatise pouze dva sety.

„Tohle byly pravděpodobně nejdelší tři týdny v našich životech a prožili jsme během nich úplně všechno,“ uvedl Schweiner. „Počínaje přípravou a konče zápasy proti nejlepším týmům,“ dodal.

„Bylo to opravdu náročné a jsem nadšený a pyšný na náš tým a rodiny. Není to totiž jen o nás dvou, je to týmový úspěch. A je to neuvěřitelné. Jsme mistry světa. Na konci tie-breaku jsem byl strašně nervózní, ale dopadlo to dobře,“ prohlásil.

„Kdybych to měl popsat jedním slovem, tak by to byla pýcha. Jsem na náš tým a každého, kdo nám na naší cestě pomohl a od začátku stál při nás, opravdu pyšný,“ přidal Perušič.

„Tohle je obrovská odměna nejen pro nás, ale pro celý český beachvolejbal a jsem opravdu pyšný, že se nám to pro všechny lidi doma podařilo. Je to splněný sen. Teď si to chceme užít a doma to pořádně oslavíme,“ dodal.

Dosud nejlepším českým výsledkem na MS byl bronz Evy Celbové a Soni Dosoudilové z roku 2001. Mužským maximem bylo 17. místo, které dvakrát obsadili i Perušič se Schweinerem.

„Pořád mám trochu problém si uvědomit, čeho se nám podařilo dosáhnout. Je to splněný sen nejen můj, ale asi každého hráče. Kdyby mi to někdo řekl ještě tak před dvěma hodinami, tak bych tomu asi nevěřil.“ uvedl Perušič.