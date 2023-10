Zázraky na písku! Tomu jsme nevěřili, žasnou Češi. A chtějí finále

Česká dvojice David Schweiner a Ondřej Perušič slaví postup do semifinále • ČTK / Sznapka Petr

Před startem léta měli po návratu z brazilského turnaje v Uberlandii úsměvy od ucha k uchu, získali titul a navíc ukázali, že dokážou po sérii nezdarů porazit i nejlepší pár světa. „Po šesti letech jsme s nimi byli konečně schopní vyhrát. Oddechli jsme si,“ líčil David Schweiner. „Rádi bychom v Norech vybudovali blok z nás, ale obávám se, že to zatím ještě nebude na programu,“ stál nohama na zemi Ondřej Perušič.

Další měření sil přišlo na červnovém turnaji v Ostravě, kde zvítězili favorizovaní Norové 2:1. Návrat do starých kolejí? Kdepak. Na světovém šampionátu v Mexiku český pár proti obhájcům titulu urval třísetovou bitvu a zapsal senzační postup.

„Povedlo se nám něco, čemu jsme ani nevěřili, že jsme toho schopni. Porazit Nory na jednom z nejdůležitějších turnajů,“ uvedl Perušič na webu šampionátu.

„Je to zdaleka nejlepší tým na světě. Věděli jsme, že musíme hrát dobře a mít trochu štěstí, jako se nám to přihodilo hlavně na začátku tie-breaku, abychom je porazili,“ prohlásil.

V rozhodujícím tie-breaku nepustili Češi soupeře ani jednou do vedení a zvítězili 15:12. „Je to pro nás velké vítězství,“ řekl Schweiner.

„Mol a Sörum jsou samozřejmě neskuteční, ale zahráli jsme výborně a měli jsme i trochu štěstí. Ve skupině se nám nedařilo, ale v play off jsme se každým zápasem zlepšovali. Vypadáme jako úplně jiný tým. Snad to bude v semifinále ještě lepší a dostaneme se do finále,“ přál si Schweiner.

Český pár se do semifinále mistrovství světa probojoval vůbec poprvé. O postup do finále bude usilovat v noci na neděli (03.00) s americkou dvojicí Trevor Crabb a Theodore Brunner. Proti až jednadvacátým nasazeným turnaje Perušič se Schweinerem dosud nehráli a do bitvy vstoupí z pozice favoritů.