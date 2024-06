Perušič se Schweinerem na úvodní výhru nenavázali. Podlehli Italům

Největší zádrhel vydařeného rozjezdu elitního turnaje v podání mistrů mistrů světa? Hromada letícího písku, kterou David Schweiner smolně „zhltnul“ v průběhu druhého setu. Vykašlával ho ještě po zápase.

„Omlouvám se, ale Perun mi během druhého setu hodil písek do krku, takže nemůžu mluvit a trošku ho tam ještě cítím,“ popisoval David Schweiner s úsměvem. „Snad z toho nebude zadřený motor...“

Jak se kuriózní situace přihodila? „Já to připíšu vlastní obětavosti,“ glosoval Ondřej Perušič. Jeho parťák ho okamžitě doplnil: „Rozhodně. Já bych to nazval něco mezi šikovností a nešikovností. Protože já jsem po nahrávce šel do mírného dřepu a jak se Perun vehementně rozebíhal, tak mi písek nohou hodil do otevřené pusy a prolítl opravdu hluboko.“ Na to měl pochopitelně odpověď i Perušič: „Pojďme se nepozastavovat nad tím, že David vykrývá můj útok s otevřenou pusou.“

„S údivem! S údivem,“ dodal Schweiner. Faktem je, že Češi rozjeli turnaj výborně, předvedli řadu krásných výměn. „Spokojenost je jak na naší straně, tak na straně trenérů,“ líčil Schweiner. „Jsme hodně spokojení za takový vstup a zároveň je hodně důležitý bodový rozdíl, který se nám povedl, protože je to jeden z klíčů pro postup ze skupiny.“

Češi dobře rozjeli i duel s Italy. „Bylo to hodně nahoru dolů, bohužel pro nás pak spíše směrem dolů,“ pokrčil rameny Perušič. „V prvním setu jsme velmi dobře plnili taktické pokyny, podávali jsme, kam jsme chtěli. Z toho plynuly jejich nevynucené chyby a větší tlak z naší strany. Od druhého setu Italové trošku našli recept a zároveň se naše hra zhoršila ve všech ohledech.“

Cenné vítězství získali Jakub Šépka a Jiří Sedlák, kteří se do hlavní soutěže dostali díky divoké kartě. Stefana Boermanse a Yoricka de Groota z Nizozemí porazili 2:1 (18, -10, 7). „Opravdu výborný den!“ zářil Sedlák. „Diváci nás drželi nad vodou.“

Jakub Šépka přiznal, že bylo náročné se do zápasu vrátit po dardě z druhého setu. „Bylo těžké znovu najít rytmus, sejít se na nahrávce, na příjmu a hodit vše za hlavu. Do toho únava,“ oddechoval. „Já tady na první vítězství čekám několikátý rok, moc jsem si ho přál i pro publikum. Pokud zahrajeme dobře i v dalších zápasech, tak si můžeme vybojovat postup. Ale nesmíme polevit.“

Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou podlehly Melisse Humanaové-Paredesové s Brandie Wilkersonovou 0:2 (-12, -21). Sahaly po druhé sadě, měly v ní dva setboly. „Zapomněla jsem, že už nejsem začátečník a byla hrozně nervózní,“ mrzelo Štochlovou.

Podle Hermannové si Kanaďanky z nervozity udělaly odrazový můstek. „Jsem ráda, že jsme na to ve druhém setu zareagovaly. Neříkám, že jsme spokojené, vůbec ne, ale těší mě, že jsme nedostaly dvakrát třináct.“

Výsledky turnaje Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Ostravě:

Muži:

Skupina A:

Perušič, Schweiner (1-ČR) - Van de Velde, Immers (9-Niz.) 2:0 (17, 14),

Perušič, Schweiner - Cottafava, Nicolai (8-It.) 1:2 (14, -13, -7).

Skupina D:

Šépka, Sedlák (12-ČR) - Boermans, De Groot (4-Niz.) 2:1 (18, -10, 7).

Ženy:



Skupina D:

Hermannová, Štochlová (12-ČR) - Humanaová-Paredesová, Wilkersonová (4-Kan.) 0:2 (-12, -21).

PÁTEČNÍ PROGRAM ČESKÝCH TÝMŮ

10.20: Šépka/ Sedlák – Pfretzschner/ Winter (Něm.)

11.10: Hermannová/ Štochlová - Vergéová-Dépréová/ Mäderová (Švýc.)

14.00: Perušič/ Schweiner – Luini/ Varenhorst (Niz.)

17.00: Hermannová/ Štochlová – Stamová/ Schoonová (Niz)

19.00: Šépka/ Sedlák – George/ Andre (Braz.)