Mistři kontumačně, na světovém písku v Ostravě září čeští mladíci

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner mají na turnaji Pro Tour Elite v Ostravě jistý postup do play off • ČTK / Sznapka Petr

K úřadujícím mistrům světa v plážovém volejbalu Ondřeji Perušičovi a Davidu Schweinerovi, které do play off J&T Banka Ostrava Beach Pro posunulo kontumační vítězství nad nizozemským párem Leon Luini - Christiaan Varenhorst, se přidali i talentovaní mladíci Jakub Šépka a Jiří Sedlák. Pod vysokou pecí v Dolní oblasti Vítkovic vyhráli i druhý duel, senzačně porazili Lukase Pfretzschnera se Svenem Winterem z Německa 2:0 (18, 18). První výhru si připsaly i Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou. Švýcarky Anouk Vergéovou-Dépréovou s Joanou Mäderovou porazily 2:0 (19, 21).

Perušič se Schweinerem se do play off dostali bez boje, nizozemský soupeř skrečoval. O tom, jestli Češi vyhrají skupinu a postoupí přímo do čtvrtfinále, rozhodne odpolední duel Italů Samueleho Cottafavy a Paola Nicolaie.

Příjemným překvapením turnaje jsou Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem. Borci, kteří se do hlavní soutěže dostali na divokou kartu. Mají už druhé vítězství. „Naprostá pecka, výborná věc,“ radoval se Sedlák. Parťák Šépka ho doplnil: „Rozhodlo, že jsme hráli konzistentně a nebyly výkyvy, jaké většinou máme. A jaké byly vidět třeba v předchozím zápase. Pomohly nám i taktické pokyny od trenéra a od Jardy Bartoše.“

Mladí reprezentanti, kteří spolu hrají prvním rokem, by rádi šli ve stopách Perušiče se Schweinerem. Ti na prvním ostravském turnaji v roce 2018 zazářili a probili se až ke světovému titulu. „Určitě nám ukazují, jaká je správná cesta,“ přitakal Šépka. „Jsou to naší dobří přátelé a hodně nám pomáhají, co se týká hry, tak i toho, jak k tomu přistupovat jako lidé. Jsou opravdu dobrými příklady.“

„Přesně tak,“ přitakal Sedlák. „Herně i takticky jsou ještě pořád na úplně jiné úrovni, ale když zrovna netrénují s ostatními týmy ze světové desítky, tak s nimi občas zatrénujeme my. A díky tomu se od nich hodně učíme.“ V posledním duelu skupiny Šépku se Sedlákem čekají od 19 hodin Brazilci André a George.

Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou si v pátek vyspravily náladu. Švýcarky porazily 2:0. „Měly jsme trochu výhodu, že na holky švýcarské byl velký nátlak, co se týče olympijských bodů, takže to je dost svazovalo a nehrály s takovým klidem,“ popsala Hermannová.

„Já sice byla v koncovce druhého setu vyklepaná, ale soupeřka úplně stejně, ne-li více,“ doplnila Štochlová. „To mi pomohlo, šly jsme do toho hlava nehlava.“ Hermannová se nad tím jen pousmála. „Když to shrneme, bylo to od nás sviňské, ale tak se to dneska na beachi dělá. Když je někdo nervózní, tak se po něm jde, dokud to neuhrajete do konce.“