Perušič se Schweinerem mají v Ostravě jisté play off. Nizozemci skrečovali

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner mají na turnaji Pro Tour Elite v Ostravě jistý postup do play off. Dnešní zápas s nizozemským párem Leon Luini, Christiaan Varenhorst soupeř skrečoval. O tom, jestli Češi vyhrají skupinu a postoupí přímo do čtvrtfinále, rozhodne odpolední duel Italů Samueleho Cottafavy a Paola Nicolaie. Ti ve čtvrtek úřadující mistry světa zdolali v tie-breaku a mají na kontě dvě výhry.