Pátek v Ostravě: všichni Češi do play off, Perušič se Schweinerem prohráli s Poláky

Beachvolejbaloví fanoušci zažili pořádný kvapík. Během dvou hodin se na centrálním kurtu v Ostravě vystřídaly tři domácí páry, které v závěru skupinových fází bojovaly o vstupenku do play off, či o lepší výchozí pozici v něm. Možnost vyřazení odvrátili Tadeáš Trousil s Matyášem Džavoronokem, kteří si s německým týmem poradili v tiebreaku. První porážku však zapsali Jakub Šépka a Jiří Sedlák stejně jako Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem.

Dává zabrat, abyste pozměněný systém elitního turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro pochopili. Tak jen v krátkosti: hlavní fáze čítala šest skupin po čtyřech týmech. Jejich vítězové postoupili rovnou do 2. kola play off, druhé a třetí mužstva naopak nastoupí v 1. kole play off. Poslední páry končí.

Hrozbu vyřazení po úvodní porážce s americkým párem Partain - Benesh odvraceli Matyáš Džavoronok s Tadeášem Trousilem. Byť v souboji s Justem a Husterem z Německa úvodní sadu prohráli, utkání nakonec otočili. V tiebreaku kralovali 15:10.

„Němci vedli ve druhém setu 17:15 a my jsme na to reagovali time outem. Naštěstí se to potom přelilo a body šly na naši stranu. Pak už jsme byli šťastnější,“ oddechl si Trousil.

„Zápas nám ukázal, že když budeme hrát dobře, můžeme se měřit i s největší špičkou. Samozřejmě nám k tomu hodně pomáhá publikum a domácí prostředí, protože soupeřům se určitě nemůže hrát v takové kulise dobře. Další zápas na této úrovni je pro nás jedině plusem, určitě nám to do dalších let pomůže,“ doplnil třiadvacetiletý hráč.

Schweiner s Perušičem neovládli skupinu

V bitvě o výhru ve skupině F padli úřadující mistři světa David Schweiner s Ondřejem Perušičem s polským týmem Bryl - Losiak ve dvou setech. „Máme s nimi sice silně kladnou bilanci, ale předchozí zápasy pokaždé vypadaly tak, že nás hodně tlačili podáním a často to končilo v tiebreaku. Bylo to spíše o štěstí než o umění,“ vzpomínal Perušič.

„Teď to bohužel bylo spíše o umění, protože Poláci nás v prvním setu přejeli podáním. Alespoň za sebe můžu říct, že celý zápas jsem cítil, že byli o trošičku lepší,“ uznal čerstvý otec.

Největší čeští favorité tak budou muset do předkola. „Komplikace to určitě je, protože v takhle nabitém turnaji, kde jsou rozdíly opravdu minimální, to samozřejmě znamená nebezpečí vypadnutí. Ale pořád si myslím, že pokud se vrátíme k výkonu z prvního zápasu nebo k výkonům z předchozích let, budeme schopni předkolo překonat,“ doplnil Perušič.

I poslední Češi jsou v play off

Jakub Šépka a Jiří Sedlák bojovali o první místo ve skupině proti nabušenému brazilskému páru v čele s hvězdným Evandrem Oliveirou. I přes vydařený první set nakonec těsně prohráli v tiebreaku (13:15).

„Jsme docela šťastní za to, jak dobře jsme jim vzdorovali,“ líčil Sedlák. „I když jsme tam pár chyb udělali, vezmeme si z toho jenom to nejlepší a jedeme dál. Zkusíme zabojovat.“

Všechny čtyři české páry si tak zahrají 1. kolo play off, které začne v pátek odpoledne a skončí zkraje sobotního programu. V ženské části se o postup porvou Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilou už v pátek (15:20).

Výsledky turnaje Pro Tour Elite v plážovém volejbalu v Ostravě

Muži:

Skupina B: Evandro, Arthur (11-Braz.) - Šépka, Sedlák (ČR) 2:1 (-15, 11, 13).

Skupina D: Trousil, M. Džavoronok (16-ČR) - Just, Hoster (21-Něm.) 2:1 (-16, 19, 10).

Skupina F: Losiak, Bryl (7-Pol.) - Perušič, Schweiner (6-ČR) 2:0 (18, 16).

Ženy:

Předkolo play off: 15:20 Svozilová, Štochlová (16-ČR) - Shawová, Chengová (6-USA).