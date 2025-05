České hvězdy smetly nizozemskou sílu. Jeden z nejtěžších losů, věděl Perušič. Dívky končí

Že půjdou v pátek do práce i podruhé, se dozvěděli zhruba tři hodiny před zápasem. Poté, co úřadující světoví šampioni Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem kolem poledne padli v základní skupině s Poláky Losiakem a Brylem, nastoupili do 1. kola play off proti nizozemským světovým trojkám Boermansovi a de Grootovi. Zvítězili jednoznačně 2:0 na sety a v ostravském turnaji pokračují. Loučí se naopak Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou.

Tandem de Groot - Boermans dohrával základní skupinu ještě později než hvězdné české duo, s klíčovým zápasem krátce před sedmnáctou hodinou ovšem souhlasil. „My jsme už v půl čtvrté leželi v posteli a oni ještě dohrávali tříseťák proti Němcům. Bylo na našem i jejich rozhodnutí, jestli budeme hrát ještě k večeru. I oni ale souhlasili, že se bude hrát večer místo v osm ráno, protože stejně jako my nejsou úplně ranní ptáčata,“ pousmál se David Schweiner.

Právě on v prvním setu skutečně zářil. Několika precizními bloky dodal i Ondřeji Perušičovi klid, jistotu a sebevědomí. Česká dvojice nakonec zvítězila jednoznačně 2:0 (21:15 a 21:13) a v sobotu od 12:30 zabojuje proti německým bratrům Sagstetterovým o čtvrtfinále.

„Nizozemci byli minimálně na papíře jedním z nejtěžších losů, který jsme do předkola mohli dostat. Člověk samozřejmě někde vzadu v hlavě má, že vlastně poprvé za sedm let v Ostravě může dohrát už v pátek večer a nemusí se zúčastnit víkendových klání,“ popsal Perušič.

„Spíše to ale bylo o soupeřích než o nás. Zahráli jsme velmi dobrý zápas, avšak bylo to i částečně tím, že Nizozemci se od začátku dost trápili. Potom už kupili nevynucené chyby a od toho se odvíjel zápas,“ navázal třicetiletý beachvolejbalista.

Štochlová: Postup ze skupiny byl, takže spokojené jsme

V areálu vítkovických vysokých pecí naopak skončily Markéta Svozilová s Marií-Sárou Štochlovou, které v 1. kole play off nestačily na americkou dvojici Molly Shawová - Kelly Chengová. Oba sety prohrály shodně 15:21.

„Byly na nás takticky připravené. My jsme s nimi sice do nějaké chvíle dokázaly držet krok, ale ve zlomových balonech se prostě projevilo, že už něco za sebou mají. Taktiku zvládly lépe a my jsme se nedokázaly přizpůsobit, alespoň takový pocit jsem měla. Necítila jsem, že by byly o nějakých deset tříd lepší, nebo že bychom na to neměly,“ měla jasno Štochlová.

Největší potíže dělala českým reprezentantkám Chengová, jež v minulém roce elitní turnaj v Ostravě po boku bývalé parťačky Sary Hughesové dokonce vyhrála. „Hraje to opravdu dobře, ty odstupy na poslední chvíli... Neuvěřitelně talentovaná hráčka, projevilo se to. Je to mistryně světa. Půlku setu jsme s nimi držely krok, ale pak už jsme nestačily,“ věděla šestadvacetiletá hráčka.

Nově složený pár, který hraje pospolu teprve od začátku této sezony, bere konečnou 13. příčku. „Říkaly jsme si, že když uděláme postup ze skupiny, budeme spokojené. Postup ze skupiny byl, takže spokojené jsme,“ hlásila Štochlová. „Na každý turnaj jsme si nastavily cíl a vždy se nám podařilo ho splnit, takže teď můžeme stavět další a další cíle,“ doplnila Svozilová.

O postup do 2. kola vyřazovací části se v sobotu ráno poperou další dva české týmy. V 8:00 se s americkým párem Schalk - Shaw utkají Tadeáš Trousil s Matyášem Džavoronokem, o necelou hodinu později dojde na souboj Jiřího Sedláka a Jakuba Šépky proti Norům Hendriku Molovi a Mathiasi Berntsenovi.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Ostravě

Muži:

Skupina B: Evandro, Arthur (11-Braz.) - Šépka, Sedlák (ČR) 2:1 (-15, 11, 13).

Skupina D: Trousil, M. Džavoronok (16-ČR) - Just, Hoster (21-Něm.) 2:1 (-16, 19, 10).

Skupina F: Losiak, Bryl (7-Pol.) - Perušič, Schweiner (6-ČR) 2:0 (18, 16).

Předkolo play off: Perušič, Schweiner - Boermans, De Groot (2-Niz.) 2:0 (15, 13).

Ženy:

Předkolo play off: Shawová, Chengová (6-USA) - Svozilová, Štochlová (16-ČR) 2:0 (15, 15).