Nadšené publikum i tancující sudí. Perušič a Schweiner jsou ve čtvrtfinále, hrají večer

Nejlepší české beachvolejbalové duo rozjásalo už potřetí na letošním turnaji vyprodaný centrální dvorec. V prvním setu mimo jiné roztančilo i rozhodčího, jenž si bouřlivou atmosféru užíval spolu s fanoušky. „Snažili jsme si ho nevšímat, ale stejně jsme si ho všimli,“ pousmál se David Schweiner. „Jsme spokojení jak s postupem, tak s jeho výkonem,“ navázal Perušič v dobrém rozmaru.

Poté, co Češi v pátek večer poslali domů nebezpečné Nizozemce de Groota s Boermansem, nastoupili proti německým bratrům Sagstetterovým. Obě sady, vyrovnané i napínavé, zvládli. „Bylo to tak, jak jsme předpokládali. Oni hráli dobře na ztrátě, dobře podávali, nechybovali a byli fakt konzistentní. V atmosféře, která tady byla jenom proti nim, to zvládli fakt s bravurou,“ poklonil se Schweiner.

Další utkání jej čeká už v sobotu k večeru. O soupeři a přesném čase ale rozhodne los. „Uděláme to stejné, co děláme před každým zápasem. Dáme si sprchu, nějaké dobré jídlo, dojdeme na fyzio, vyspíme se a přijde příprava,“ popsal Schweiner.

Zatímco mistři světa z roku 2023 postoupili z 2. kola play off do čtvrtfinále, už brzy ráno skončil domácí turnaj pro Jakuba Šépku s Jiřím Sedlákem i Matyáše Džavoronoka s Tadeášem Trousilem. Oba české páry padly v předkole po dvou setech.

„Pro nás to znamená, že víme, že i s těmito týmy se můžeme srovnávat. Na druhou stranu si ale uvědomujeme spousty slabin a nedostatků, které ve hře máme. Je to pro nás motivace pracovat dál, abychom se v budoucnu mohli i s těmito top týmy vyrovnat,“ hlásil Džavoronok, jehož tým nestačil na Američany Schalka a Shawa.

Podobně své vystoupení hodnotil také druhý pár. „Jsme zase nesmírně rádi, že jsme tady byli. Dostali jsme se určitě dál, než jsme čekali. Doufám, že to nebude znít nějak přehnaně namyšleně, ale myslím si, že jsme vlastně první český tým, který se v Ostravě dostal z kvalifikace. Za to jsme nesmírně vděční. Užili jsme si to neskutečně, pro nás to je skvělý odrazový můstek,“ věděl Šépka po nezdaru s Nory Molem a Berntsenem.