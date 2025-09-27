Volejbal ONLINE: Česko - Bulharsko. Národní tým začíná na MS boj o medaili
Čeští volejbalisté si mohou zajistit medaili na mistrovství světa, která by byla první od titulu v roce 1966. V semifinále šampionátu na Filipínách je čeká dosud neporažené Bulharsko, které ve čtvrtfinále otočilo zápas proti USA z 0:2 na sety. Lídr bulharského týmu Aleksandar Nikolov je se 119 body nejproduktivnějším hráčem na šampionátu, těží z nahrávek svého bratra Simeona.
Už postupem do semifinále se čeští volejbalisté postarali o jednoznačně nejlepší výsledek od rozpadu federace. K zisku medaile potřebují vyhrát alespoň jeden ze zbývajících dvou zápasů. A Bulhaři jsou papírově přijatelnější soupeř než kdokoliv ze druhého semifinále Polsko - Itálie, kde se potkaly dva nejlepší týmy aktuálního světového žebříčku, které si na MS mezi sebe rozdělily poslední tři tituly.
Bulharský tým stojí na bratrech Nikolovech, jejichž otec Vladimir pomohl v roce 2006 Bulharsku k bronzu na MS. Jednadvacetiletý Aleksandar drtí soupeře tvrdými útoky. Ve čtvrtfinále proti USA se dlouho hledal, ale i tak nakonec nasbíral 29 bodů. Osmnáctiletý Simeon řídí hru, i když má na nahrávače málo vídanou výšku 209 centimetrů. „Nahrávač je na začátku svojí kariéry. Je to mladý kluk, ale ty kvality jsou už i na této úrovni jasně viditelné. Jeho brácha má za sebou minimálně tři roky zkušeností z italské ligy, takže velká kvalita,“ řekl ČTK na jejich adresu trenér českého týmu Jiří Novák.