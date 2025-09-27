Tohle je nový Baník: čtveřice talentů v Hapalově kádru. Kdo bude oblíbencem fanoušků?
Stoper, bek, záložník a útočník. Sestavu Baníku v lize i poháru v posledních dvou zápasech okysličili hned čtyři mladíci, zřejmě definitivně posunutí do elitního kádru kouče Pavla Hapala u druholigového béčka. Tam je vedl a výkonnostně posouval, stejně jako před rokem Emmanuela Uchennu, trenér Josef Dvorník. Ten teď Havrana, Piru, Míčka i Beweneho rozebírá a iSport přidává svůj názor, jak by se jejich kariéry mohly v blízké budoucnosti vyvíjet.
Marek Havran
Věk: 18
Pozice: záložník
V lize: 1/0+0
Očima trenéra Josefa Dvorníka: „Má vynikající chování v útočném boxu, dokáže díky krátké kličce zvládat souboje jeden na jednoho a dobře se orientovat i v situacích proti dvou nebo tříčlenné přesile. Důležité je z hlediska nečitelnosti a přechodové fázi i to, aby se zdokonaloval i v pravé noze. Je introvert, takže je potřeba, aby s ním trenér mluvil často individuálně v soukromí.“
Názor iSportu: „Sebevědomý muž okamžiku, jemuž se třeba čtyřikrát nepovede souboj jeden na jednoho, ale on to zkusí popáté a je z toho gól. Tuhle čerstvou energii trápící se tým potřeboval, Havran v Mladé Boleslavi působil jako zjevení. Pomohla mu i nevýrazná forma Davida Buchty.“
Jakub Pira
Věk: 17
Pozice: útočník
V lize: 3/1+0
Očima trenéra Josefa Dvorníka: „Silný zády k bránce, postava ho k tomu předurčuje. Má skvělý timing a výběr místa v boxu. Dokáže se dostat do centru na přední tyč, pracuje na tom v tréninku. Musí však zlepšit hru v poli, kvalitněji míče zakrývat a vyhodnocovat situace, kdy sklepávat míče z jednoho dotyku a kdy si ho naopak nechat pro sebe. Pak to bude prvoligový útočník se vším všudy.“
Názor iSportu: „Odchodem Erika Prekopa do Slavie se mu otevřela nečekaná, ale zasloužená příležitost. Zvlášť když Ladislava Almásiho trápily zdravotní problémy a Tomáš Zlatohlávek góly nestřílí. Pira je v béčku sázel, prosadil se i v Mladé Boleslavi. A to ještě není ani dospělý!“
Jiří Míček
Věk: 18
Pozice: obránce
V lize: -
Očima trenéra Josefa Dvorníka: „Má za sebou druholigové jarní působení, teď se dostal trošku do fáze, kdy měl problémy v defenzivě v klubu i v reprezentaci. Potřebuje konzistentní zápasové vytížení, pak půjde nahoru. Je velmi dobrý s míčem, konstruktivně to zvládá coby pravonohý stoper velmi dobře i na levé straně. Potřebuje se ještě fyzicky dobudovat. Taky mu věřím, že se prosadí.“
Názor iSportu: „Jelikož neúspěšné hledání pravonohého stopera trvá už skoro rok a nepřekvapilo by, kdyby s Řekem Kornezosem klub v zimě rozvázal smlouvu, logicky se v hierarchii výš posunul Míček. Zkušené spoluhráče odchovanec zaujal už v letní přípravě na kempu v Polsku.“
Abdullahi Bewene
Věk: 20
Pozice: (wing)bek
V lize: -
Očima trenéra Josefa Dvorníka: „Momentálně je lepší spíš v ofenzivních věcech, pořád potřebuje v defenzivě pracovat na taktice. Pomáhá mu dynamika, tou občas dokáže nahradit horší postavení nebo pozdější absolvování souboje. Zachraňuje tím situace. Směrem nahoru však pro nás i pro áčko má velkou přidanou hodnotu v ofenzivních dovednostech z pozice wingbeka.“
Názor iSportu: „Typ jako Preciado s podobnými předpoklady jako Isife v Dukle. Mohl by časem využít toho, že Rusnák se za dva roky v Ostravě nikam příliš neposunul a že ani Munksgaard zatím nepotvrzuje kdovíjakou nadstandardní kvalitu. Dřív nebo později, až vylepší defenzivu, na to dojde.“
Jak by mohla vypadat sestava Baníku proti Spartě
Holec
Munksgaard - Chaluš - Lischka - Holzer
Planka - Kričfaluši
Havran - Frýdek - Plavšič
Pira