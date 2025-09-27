Tohle je nový Baník: čtveřice talentů v Hapalově kádru. Kdo bude oblíbencem fanoušků?

Předplatné

Jakub Pira se proti Mladé Boleslavi trefil poprvé v lize
Jakub Pira se proti Mladé Boleslavi trefil poprvé v lizeZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Jakub Pira se proti Mladé Boleslavi trefil poprvé v lize
Jakub Pira se proti Mladé Boleslavi trefil poprvé v lize
Matěj Havran slaví s Jakubem Pirou jeho branku
Marek Havran sleduje zakončení Jakuba Piry
Marek Havran v zápase za druholigové béčko Baníku
Baník dokázal otočit duel 3. kola MOL Cupu na hřišti druholigových Českých Budějovic
Baník dokázal otočit duel 3. kola MOL Cupu na hřišti druholigových Českých Budějovic
14
Fotogalerie
Stoper, bek, záložník a útočník. Sestavu Baníku v lize i poháru v posledních dvou zápasech okysličili hned čtyři mladíci, zřejmě definitivně posunutí do elitního kádru kouče Pavla Hapala u druholigového béčka. Tam je vedl a výkonnostně posouval, stejně jako před rokem Emmanuela Uchennu, trenér Josef Dvorník. Ten teď Havrana, Piru, Míčka i Beweneho rozebírá a iSport přidává svůj názor, jak by se jejich kariéry mohly v blízké budoucnosti vyvíjet.

Marek Havran

  • Věk: 18

  • Pozice: záložník

  • V lize: 1/0+0

Očima trenéra Josefa Dvorníka: „Má vynikající chování v útočném boxu, dokáže díky krátké kličce zvládat souboje jeden na jednoho a dobře se orientovat i v situacích proti dvou nebo tříčlenné přesile. Důležité je z hlediska nečitelnosti a přechodové fázi i to, aby se zdokonaloval i v pravé noze. Je introvert, takže je potřeba, aby s ním trenér mluvil často individuálně v soukromí.“

Názor iSportu: „Sebevědomý muž okamžiku, jemuž se třeba čtyřikrát nepovede souboj jeden na jednoho, ale on to zkusí popáté a je z toho gól. Tuhle čerstvou energii trápící se tým potřeboval, Havran v Mladé Boleslavi působil jako zjevení. Pomohla mu i nevýrazná forma Davida Buchty.“

Jakub Pira

  • Věk: 17

  • Pozice: útočník

  • V lize: 3/1+0

Očima trenéra Josefa Dvorníka: „Silný zády k bránce, postava ho k tomu předurčuje. Má skvělý timing a výběr místa v boxu. Dokáže se dostat do centru na přední tyč, pracuje na tom v tréninku. Musí však zlepšit hru v poli, kvalitněji míče zakrývat a vyhodnocovat situace, kdy sklepávat míče z jednoho dotyku a kdy si ho naopak nechat pro sebe. Pak to bude prvoligový útočník se vším všudy.“

Názor iSportu: „Odchodem Erika Prekopa do Slavie se mu otevřela nečekaná, ale zasloužená příležitost. Zvlášť když Ladislava Almásiho trápily zdravotní problémy a Tomáš Zlatohlávek góly nestřílí. Pira je v béčku sázel, prosadil se i v Mladé Boleslavi. A to ještě není ani dospělý!“

Jiří Míček

  • Věk: 18

  • Pozice: obránce

  • V lize: -

Očima trenéra Josefa Dvorníka: „Má za sebou druholigové jarní působení, teď se dostal trošku do fáze, kdy měl problémy v defenzivě v klubu i v reprezentaci. Potřebuje konzistentní zápasové vytížení, pak půjde nahoru. Je velmi dobrý s míčem, konstruktivně to zvládá coby pravonohý stoper velmi dobře i na levé straně. Potřebuje se ještě fyzicky dobudovat. Taky mu věřím, že se prosadí.“

Názor iSportu: „Jelikož neúspěšné hledání pravonohého stopera trvá už skoro rok a nepřekvapilo by, kdyby s Řekem Kornezosem klub v zimě rozvázal smlouvu, logicky se v hierarchii výš posunul Míček. Zkušené spoluhráče odchovanec zaujal už v letní přípravě na kempu v Polsku.“

Abdullahi Bewene

  • Věk: 20

  • Pozice: (wing)bek

  • V lize: -

Očima trenéra Josefa Dvorníka: „Momentálně je lepší spíš v ofenzivních věcech, pořád potřebuje v defenzivě pracovat na taktice. Pomáhá mu dynamika, tou občas dokáže nahradit horší postavení nebo pozdější absolvování souboje. Zachraňuje tím situace. Směrem nahoru však pro nás i pro áčko má velkou přidanou hodnotu v ofenzivních dovednostech z pozice wingbeka.“

Názor iSportu: „Typ jako Preciado s podobnými předpoklady jako Isife v Dukle. Mohl by časem využít toho, že Rusnák se za dva roky v Ostravě nikam příliš neposunul a že ani Munksgaard zatím nepotvrzuje kdovíjakou nadstandardní kvalitu. Dřív nebo později, až vylepší defenzivu, na to dojde.“

Jak by mohla vypadat sestava Baníku proti Spartě

Holec

Munksgaard - Chaluš - Lischka - Holzer

Planka - Kričfaluši

Havran - Frýdek - Plavšič

Pira

