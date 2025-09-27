Deklaso à la Koleso. Tady Gulaš, můžu ti poradit? Nový kvér má hvězdného mentora
Budějovice nejsou Hradec. A víte, proč? Na jihu se třígólový náskok neztrácí. V neděli Kometa v 8. kole extraligy tekla v Hradci Králové 0:3, aby během patnácti minut zkonstruovala obrátku na 5:3. Pět dní poté Brno najelo do stejných kolejí, padalo o tři branky už v prvním dějství. Pokus o dotažení manka nevyšel, nebyla nejmenší naděje. Náruživě hrající Motor zdemoloval mistra 8:0! Debakl rozjel dvěma trefami v úvodu Josef Koláček. „Super zápas,“ usmíval se střelec s přezdívkou Koleso.
Tahoun Jakub Flek se po svém posledním střídání v druhé třetině posadil na střídačku, kroutil bezmocně hlavou. Skončila prostřední část, parťáci kapitána Komety už dávno napochodovali do kabiny, on stále na lavici hleděl do země. Nechápal, co se s jeho družinou děje. Hosté ztráceli 0:6 a byli rádi, že není hůř. Jihočeši si brněnskou zónu přestavěli na obývák, pěkně si v něm rochnili. Účastníci zájezdu už přemýšlí o nedělních opravkách s Pardubicemi. „Kdyby nám někdo před zápasem řekl, že vyhrajeme 8:0, nevěřili bychom. Tolik gólů proti mistrovi, to je pro sebevědomí skvělé,“ pochvaloval si Koláček.
Gólman Aleš Stezka se pakoval z pracoviště po dvaceti minutách, nástupce Jan Kavan inkasoval po dvaceti sekundách pobytu na ledě. Stihl si jednou sáhnout na puk, aby znovu vytahoval kotouč z brány. A rovnou při první brněnské přesilovce, kdy pláchl specialista na oslabení Jan Ordoš a nerozchytaného Kavana znovu načapal. V tu chvíli by se hráči Komety nejradši schovali pod led, zmizeli, zapomněli. Takhle museli odvracet blamáž ještě v poslední části. Jak jim to šlo? Tak, že po 52 vteřinách navýšil z dálky Šimon Kubíček na 7:0 a v dalších minutách se strachovali, aby ostuda neskončila dvoucifernou blamáží.
Motor na Kometu vletěl, rychle ji svalil do nepříjemností. Do bitvy vstoupil se zcela rozdílnou soustředěností a koncentrací než protivník. U odražených kotoučů byli domácí dřív, měli rychlejší start a větší chuť být u bankomatu první. Krásně jste to viděli při druhém gólu, kdy se Štěpán Hoch hbitě otočil ke gólové dorážce, v přímém osobním souboji se Marek Ďaloga jen díval.
Aleš Stezka už se na led nevrátil, kouč Kamil Pokorný se pokusil dodat týmu impuls nástupem jeho náhradníka, ale než se stačil adaptovat, slyšel kolem sebe gólový ryk šesti tisíc fanoušků. A frontální útoky plné nápadů se valily dál k potěše narvané arény.
Jihočeši nastoupili bez kapitána Michala Bulíře, jenž bude mnoho týdnů mimo se zlomeninou ruky, podobný problém schytal i bek Ondřej Kachyňa. Čihákova družina si poradila. Také díky obrozenému Josefu Koláčkovi. Že má tenhle mládenec v arzenálu pořádnou švestku, to se ví dlouhodobě. Jenže kolikrát se 23letý útočník utápěl ve zbytečném přehrávání situací na úkor střelby. Kouč Ladislav Čihák do něj hustil, ať střílí ze všeho, co jen trochu zavání ohrožením brány, nebo ranou a následnou dorážkou. Koláček je po osmi kolech na čtyřech trefách, tolik jich nasbíral za celé dvě předchozí sezony dohromady – v 83 utkáních.
Článek pokračuje pod infografikou.
Veze se na vlně a Motor z toho těží. „V tréninku se do střelby tlačím, trenéři mi dali zelenou, ať ze všeho pálím, tak se snažím hledat střelecké pozice,“ podotkl Koláček.
To není vše, s klíčovými radami přispěchal i lídr Motoru minulých sezon. „Mluvil jsem o tom i s Mildou Gulašem, poradil mi právě, jak si střelecké pozice správně najít. Guli mi sám od sebe zavolal, a chtěl to se mnou řešit. Od takového hráče si toho nesmírně vážím,“ děkoval na dálku bývalé extraligové hvězdě. K ní má Koláček stále daleko, ale vyrazil správným směrem. „Vážím si role, jakou mám, chci na sobě dál pracovat, abych si ji udržel, šel tomu naproti a byl třeba ještě lepším hráčem,“ říká vzorově.
Motor i přes skvělý výkon potřebuje zůstat na zemi. „V kabině jsme si to hned řekli a trenéři na to budou apelovat. Musíme dál dělat malé věci, které nás ke gólům dostávají. Čeká nás Litvínov, kde to pro nás bude válka. Jedeme si tam pro tři body,“ vyhlásil Josef Koláček.
Jeho kouč Ladislav Čihák mladému střelci hodně důvěřuje. Což útočníkově kariéře velice pomáhá. „Dostal roli, víme o jeho velmi dobré střele. Tím, jak je skromný a nemá ego, jde a střílí, střílí, střílí. Je na správné cestě,“ věří.
Jeho protějšek pro změnu doufá, že v neděli proti Dynamu uvidí úplně jiný tým než na jihu. „Úplně to nepřejdeme, to nejde, musíme si nějaké věci říci. Ale tím, jak jdou zápasy rychle za sebou, nemůžeme se v tom tolik hrabat. Můžeme ukázat svou tvář v neděli, máme jednoho z největších favoritů, bude plná hala. Hráčům jsem řekl, že je třeba se vrátit, podívat do zrcadla a ukázat správnou tvář našeho mančaftu. Nic víc v tom není,“ prohlásil Kamil Pokorný.
Pohled Miroslava Horáka
Tři body a nula. Nic víc, nic míň
Stará pravda říká nebýt moc na hrušce po skvěle odvedené práci, ani moc dole po průšvihu. Jak si oba soubory zhodnotily páteční podívanou, ukážou nedělní představení. Pro někoho je debakl Komety 0:8 nepřípustný a hodný dlouhého rozboru, vysvětlování. Hloupost. V neděli se jde znovu do práce, přijedou Pardubice, čili ideální oponentura pro to ukázat skutečnou mentalitu kabiny. Podobný úkol čeká Motor. Slavit mohl sotva do páteční půlnoci, pak se vše zapomíná. Extraligové tempo nedovoluje babrat se příliš dlouho ve skvostných ani v příšerných zápasech. Dobré pro historiky, ale jede se dál. Už zítra večer může být Kometa mnohem veselejší než Motor.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|8
|6
|0
|0
|2
|27:23
|18
|2
Č. Budějovice
|8
|5
|0
|0
|3
|29:15
|15
|3
K. Vary
|8
|5
|0
|0
|3
|22:18
|15
|4
Sparta
|8
|4
|1
|0
|3
|26:17
|14
|5
Třinec
|7
|4
|1
|0
|2
|25:18
|14
|6
Vítkovice
|8
|3
|2
|1
|2
|24:20
|14
|7
Plzeň
|8
|4
|0
|2
|2
|19:18
|14
|8
Pardubice
|8
|4
|0
|0
|4
|27:22
|12
|9
Liberec
|8
|4
|0
|0
|4
|22:23
|12
|10
Olomouc
|7
|3
|0
|1
|3
|18:23
|10
|11
M. Boleslav
|8
|3
|0
|0
|5
|16:25
|9
|12
Litvínov
|7
|2
|0
|0
|5
|11:22
|6
|13
Mountfield
|7
|1
|1
|0
|5
|16:26
|5
|14
Kladno
|8
|1
|0
|1
|6
|13:25
|4
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž