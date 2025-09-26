Předplatné

Česko – Bulharsko v TV: kde sledovat semifinále MS ve volejbale živě?

Čeští volejbalisté senzačně zdolali i Írán a na mistrovství světa si zahrají o medaile!
Čeští volejbalisté senzačně zdolali i Írán a na mistrovství světa si zahrají o medaile!
Čeští volejbalisté senzačně postoupili do semifinále mistrovství světa
Čeští volejbalisté jsou poprvé v samostatné historii ve čtvrtfinále MS
Čeští volejbalisté jsou poprvé v samostatné historii ve čtvrtfinále MS
Radost českých volejbalistů s fanoušky
Volejbalisti na prahu sportovní nesmrtelnosti
Čeští volejbalisté jsou poprvé v samostatné historii v semifinále MS
Čeští volejbalisté jsou poprvé v samostatné historii ve čtvrtfinále MS
Otakar Plzák
Volejbal
Čeští volejbalisté slaví historický úspěch! Na mistrovství světa na Filipínách se probojovali do semifinále a zahrají si o medaile. Nyní jim v cestě stojí tým Bulharska, který patří k favoritům na celkové vítězství. Zápas začíná už zítra v 8:30 ráno. Kde sledovat semifinále Česko vs. Bulharsko živě?

Česko vs. Bulharsko na MS ve volejbale 2025

Datum: sobota 27. září, 08:30
Dějiště: Mall of Asia, Pasay
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Česko - Bulharsko v TV?

Češi postoupili senzačně do semifinále mistrovství světa ve volejbale, kde se střetnou s Bulharskem. Přímý přenos tohoto duelu vysílá stanice ČT sport a ČT sport Plus. Utkání startuje v sobotu 27. září od 8:30.

K dispozici budou i streamy sázkových kanceláří Tipsport, Chance a Betano. Podmínkou je mít aktivní účet a vsazený tiket.

Zápas můžete sledovat online na webu iSport.cz.

H2H - poslední vzájemné zápasy Česka a Bulharska

Česká volejbalová reprezentace se s Bulharskem utkala celkově devětkrát. Z toho dokázala zvítězit pouze dvakrát. Naposledy triumfovala před 11 lety na mistrovství světa 2014.

DatumZápasVýsledek
05. 09. 21Česko - Bulharsko2:3
10. 10. 15Česko - Bulharsko2:3
05. 01. 14Česko - Bulharsko3:2
20. 09. 13Česko - Bulharsko1:3
27. 09. 10Bulharsko - Česko1:3
22. 08. 10Česko - Bulharsko1:3
06. 09. 09Česko - Bulharsko1:3
15. 08. 09Bulharsko - Česko3:0
22. 11. 06Bulharsko - Česko3:1

