Česko – Bulharsko v TV: kde sledovat semifinále MS ve volejbale živě?
Čeští volejbalisté slaví historický úspěch! Na mistrovství světa na Filipínách se probojovali do semifinále a zahrají si o medaile. Nyní jim v cestě stojí tým Bulharska, který patří k favoritům na celkové vítězství. Zápas začíná už zítra v 8:30 ráno. Kde sledovat semifinále Česko vs. Bulharsko živě?
Česko vs. Bulharsko na MS ve volejbale 2025
|Datum: sobota 27. září, 08:30
Dějiště: Mall of Asia, Pasay
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Česko - Bulharsko v TV?
Češi postoupili senzačně do semifinále mistrovství světa ve volejbale, kde se střetnou s Bulharskem. Přímý přenos tohoto duelu vysílá stanice ČT sport a ČT sport Plus. Utkání startuje v sobotu 27. září od 8:30.
K dispozici budou i streamy sázkových kanceláří Tipsport, Chance a Betano. Podmínkou je mít aktivní účet a vsazený tiket.
Zápas můžete sledovat online na webu iSport.cz.
H2H - poslední vzájemné zápasy Česka a Bulharska
Česká volejbalová reprezentace se s Bulharskem utkala celkově devětkrát. Z toho dokázala zvítězit pouze dvakrát. Naposledy triumfovala před 11 lety na mistrovství světa 2014.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|05. 09. 21
|Česko - Bulharsko
|2:3
|10. 10. 15
|Česko - Bulharsko
|2:3
|05. 01. 14
|Česko - Bulharsko
|3:2
|20. 09. 13
|Česko - Bulharsko
|1:3
|27. 09. 10
|Bulharsko - Česko
|1:3
|22. 08. 10
|Česko - Bulharsko
|1:3
|06. 09. 09
|Česko - Bulharsko
|1:3
|15. 08. 09
|Bulharsko - Česko
|3:0
|22. 11. 06
|Bulharsko - Česko
|3:1