Škoda první položky, litovala Vítková. A Davidová? Má formu | iSport.cz

Jak byste tedy ten svůj úsek hodnotila?

„Tam je určitě škoda toho začátku na střelnici. Chtělo to tam vleže trefit a jet s ostatními. Kdežto takhle jsem tam měla kousek mezeru a musela to dojíždět. Naštěstí jsem pak zabojovala na stojce a snad i nějaké síly pošetřila do posledního kola, kde jsem zabojovala.“

Asistent trenéra Jiří Holubec říkal, že ty rány vedle byly dole. Vnímala jste to také?

„Vím o tom. A i u té druhé dobíjené rány, jsem ji chtěla pomalu dobíjet znova, protože ten terč padal pomalu. Musela to být kalibrová rána, ale naštěstí to spadlo, protože kdybych měla dobíjet i tu poslední ránu, tak tam byly asi nervíky.“

Nakonec jste Markétě Davidové tak předávala na desátém místě…

„Nevím, jak to bylo vepředu, protože předek byl ujetý. Byla tam sice velká ztráta, asi minuta, ale dělala jsem, co jsem mohla.“

V posledním kole jste i skutečně zrychlovala, takže síly v závěru ještě byly?

„V tom prvním kole jsem si říkala, že to není úplně ono a trochu se bála, co budu dělat v dalších kolech. To druhé jsem tam jela dost sama a snažila se dotáhnout vláček před sebou, takže mě pak i překvapilo, že mi v tom posledním kole zbyly síly pro celé kolo, a že jsem se udržela i Dunkleeové a další holky před sebou dojížděla i předjížděla. Ten pocit tak nebyl vůbec špatný.“

Může to být i dobrý signál do pátečního sprintu?

„Myslím, že jo. Chce si to hlavně pohlídat tu střelbu. Že byla pak ta má položka dole, to je u mě sice takové neobvyklé, ale stane se.“

Takže?

„Já hlavně doufám, že mi do pátku zbyly nějaké síly, ponaučím se z chyb ve střelbě a budu bojovat o co nejlepší umístění.“

Co jste pak říkala i na Markétu Davidovou, která zastřílela dvě čisté položky a pak i štafetu zvedla?

„Dvě nuly, asi forma? Markéta se hodně bála, že pokazila smíšenou štafetu na Pokljuce a dost o tom i mluvila. A tím, že o tom asi hodně mluvila, tak to z ní spadlo.“