Biatlonisté řeší kritiku fanoušků. 25. místo není hanba, brání se Krčmář | iSport.cz

Je to vtip, který se už na začátku ledna objevil na facebookovém účtu českého biatlonu. Chytil Rybář zlatou rybku a nahlas dumá: „Budeš na másle se šalvějí, trochu tymiánu…“ Rybka ho přeruší: „Když mě pustíš, splním ti tři přání!“ „Chtěl bych, abychom měli ženy a muže zase v desítce.“ Rybka se smutně podívá a ptá se: „Říkal jsi na másle se šalvějí a tymiánem?“

Jakmile ho uslyší sportovní ředitel Ondřej Rybář, zasměje se: „Jo, to zase musím říct, že je dobrej,“ podotkne před českými novináři.

Je to jen jedna strana reakce na výkony českých biatlonistů. Humorná. Originální. Nadnesená. Na té druhé se však v diskuzích na českých informačních webech a sociálních sítích objevuje i drsnější kritika. Za hranou. Hanlivá. Urážející. A ať se ji snaží filtrovat, občas to nejde. Občas se do těch půtek i sami komentářem zapojí.

„Biatlon se v Čechách začal brát smrtelně vážně. Za úspěchy se začaly považovat už jen medaile. Nikdo se vás nezeptá, co se vám povedlo. Všichni ukazují jen na to, co se nepovedlo a všichni mají jasno, kde jsou chyby. To přesně odráží aktuální situaci v celý český společnosti. Fuj,“ stěžoval si ve čtvrtek na svém twitteru Tomáš Krupčík. A otevřel ring.

Něco takového už patří neodmyslitelně k dnešní době…řeší to všichni. Politici. Umělci. I sportovci. Jak čeští biatlonisté na MS stále na medaili čekají a naplno se projevují hlavně jejich potíže s rychlostí běhu (s výjimkou Markéty Davidové), názory internetových diskutérů píšících například o údajně špatné přípravě, věku za zenitem nebo jen nepovedených závodech, zostřují.