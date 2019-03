Vysvědčení biatlonistů za MS: Krupčík překvapil, Davidová šla dolů | iSport.cz

Tomáš Krupčík byl největším českým překvapením biatlonového MS, naopak výkony Markéty Davidové šly postupně dolů • FOTO: koláž iSport.cz

Po letech úspěchů tentokrát přišel slabší šampionát. Čeští biatlonisté odjeli z mistrovství světa ve švédskem Östersundu bez medaile, nejlepším výsledkem je čtvrtá příčka mužské štafety. V individuálních závodech se pak do elitní desítky vešla pouze Markéta Davidová sedmým místem ve sprintu. Deník Sport se zaměřil na výkony reprezentantů podrobněji. Kdo nejvíc překvapil? Co se povedlo? A co je naopak potřeba zlepšit? Prohlédněte si VYSVĚDČENÍ českých biatlonistů!