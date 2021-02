Biatlonová bublina mezi medvědy. Každý čtvrtý den výlet na test

Na začátku je silnice vinoucí se do hor. Jedna serpentina střídá druhou. Všude stromy, ticho, cedule varující před medvědy, a náhle… biatlonový areál! Už tak pověstnou samotu v Poklujce podtrhly při letošním MS opatření proti covidu. Plné tribuny nahradil grafický pás s online fandícími diváky. A co je dál za oponou? Separovaní Češi, jednolůžkové pokoje a každý čtvrtý den „výlet na test“.

Zažil tu už hodně. Řadu příprav, závodů i legrace. Když ale Michal Krčmář přijížděl před více než týdnem do slovinské Pokljuky, aby zde dokončil přípravu na MS, neubránil se úsměvu. Právě zde se totiž při soustředění na přelomu roku nakazil koronavirem.

„Naštěstí už bydlím v jiném hotelu, takže by to mělo být v pohodě,“ usmál se český biatlonista a pro jistotu vše zaklepal na dřevo. To gesto je tak trochu symbolické.

Ať už chcete, nebo ne, tenhle šampionát je kvůli zdravotním opatřením jiný než dřív. Izolovanější. Tišší. Opatrnější. „Co je ale hlavní, že se jede,“ řekne trenér Ondřej Rybář.

Vzpomínky na hlučné tribuny, setkávání ve family clubech nebo libovolné návštěvy na hotelech? To je minulost. Platilo to už v rámci letošního Světového poháru. A teď se vše ještě prohloubilo. Kdo nemá platný negativní PCR test, nemá vstup povolen. Ať se to týká závodníků, servismanů, novinářů, organizátorů… i servírek v hotelech.

„Ubytování máme doporučené přes IBU a nemůžete si ho tak vybírat sami. Jen berete, co je. Tím, že jsme chtěli být nahoře, bydlíme na hotelu s Nory, Slováky a pár Rusy. Jsme sice blíž areálu, ale zase musíme dojíždět dál na testy,“ vypráví Rybář.

Ten první, vstupní, byl již v pondělí – neprošel jím třeba kouč rakouského týmu Ricco Gross. Včera následoval další. A pak už to jde po čtyřech dnech. „Čtyři, pět testů tu během šampionátu absolvujeme,“ odtuší Krčmář. Jenže zvýšená opatření platí všude. Respirátory jsou samozřejmostí a každý z týmů na hotelu má i oddělené místnosti na konzumaci jídla. „Máme vlastní bufet a koutek, kde jíme, čili se s ostatními nepotkáváme,“ popisuje Rybář.

Lednová kalamita v týmu, kdy právě kvůli pozitivním testům na koronavirus vypadlo s Krčmářem i dalších pět borců (ať už kvůli nemoci, nebo jen z důvodu karantény), přiměla trenéry zvolit pro všechny jednolůžkové pokoje. „Tím se eliminuje riziko, že kdyby byl jeden pozitivní, museli by s ním i další do karantény,“ vysvětluje Krčmář.

Novinky jsou ale i jinde. I na trati. Vedle cedulí upozorňujících v srdci Triglavského národního parku na přítomnost medvědů (podobně jako v kanadském Canmore) vyrostly na střelnici místo tribun digitální pásy. Zatímco nad terči se stejně jako před dvěma lety v Östersundu vždy objeví jméno střílejícího závodníka, místo plných ochozů jsou promítáni on-line připojení fanoušci. Skoro jako v F1 nebo MotoGP. „Je to hezké, o tom žádná, ale jsou to věci, které jako sportovec moc nevnímám. Neovlivňuje mě to, a kdyby k tomu chtěli snad pouštět i nějaké umělé zvuky, byl by to nesmysl,“ míní Krčmář.

Ve smíšené štafetě se ukázalo, že se pouští převážně jen hudba z amplionu. Při startu hymna kavalérie a před střelbou třeba hymna Impéria ze Star Wars. A pro Čechy vyvstala otázka, jak to bude kvůli koronavirovým opatřením po MS a s přesunem na SP do Nového Města na Moravě? Vždyť právě Slovinsko se aktuálně nachází v kategorii velmi rizikových zemí, odkud by měli příchozí závodníci podstoupit povinnou pětidenní karanténu.

„Je pravda, že ti, co covid prodělali do devadesáti dní, jsou prý v pohodě, takže by se mě to nemělo týkat, ale věřím, že dostaneme výjimku. Za čtrnáct dní tu podstoupíme tolik testů, lidem se vyhýbáme, jezdíme jen na tréninky a na hotel, takže to snad bude dobré. Navíc jsme každý zodpovědný, protože nikdo nechceme o Nové Město přijít,“ dodal Krčmář.

Do tohoto druhého českého vrcholu zbývají ještě tři týdny. Kdežto ten první v Pokljuce se začíná teprve dnešními úvodními individuální závody výrazně rozjíždět. Na programu je od 14.30 sprint mužů…