Taháky MS v biatlonu: velké české loučení, lídr Bö má drsného soka

Málokterou oblast v cizině znají jako tuto. Samota v lesích a horách. 1345 metrů nad mořem a areál, kde čeští biatlonisté často absolvují soustředění. Paradoxně při jednom z nich asi chytli Michal Krčmář a spol. koronavirus, avšak nyní by slovinská Pokljuka měla být místem jejich top zážitků. „Máme to tu rádi,“ připustil i Krčmář. Oproti dřívějšku zde organizátoři upravili příjezd na střelnici, který (sjezd z kopce) zvýhodňoval závodníky jedoucí v čele. A byť nakonec snaha o vpuštění ní 500 návštěvníků nevyšla, novinkou bude virtuální tribuna s on-line ne přihlášenými fanoušky.

V kariéře už projel 15 vrcholných akcí – z toho 11 světových šampionátů. Tenhle dvanáctý je však pro matadora Ondřeje Moravce poslední. „Po sezoně končím. Definitivně,“ uvedl jednoznačně 36letý reprezentant. A co se týče počtu medailí z vrcholných akcí, je už teď s devíti kousky nejlepším Čechem v historii, lepším než Gabriela Koukalová. Zaokrouhlí parádní bilanci ještě na 10? „Chci jít do sezony s čistou hlavou a užít si ji,“ ujistil. Rozhodně ho neodepisujte! Vždyť bude v mix štafetě obhajovat loňský bronz a ve vytrvalostním závodě byl v úvodu sezony i pátý.

Loňské MS bylo jejím rajonem, ze sedmi závodů brala v Anterselvě sedm medailí z (5-0-2). A pokud se podíváte na aktuální pořadí SP, přečtete v čele právě její jméno. Najde se někdo, komu se v Pokljuce podaří zlomit panování tiché královny Marte Olsbuové Röiselandové? „Ve střelbě je dobrá, ač také dokáže odjet se čtyřmi trestnými koly. Na co má ale patent, jsou závěrečná běžecká kola, kde pokaždé zanechá výjimečnou stopu,“ uvedli v magazínu IBU. Za hlavní soupeřky jí určili Tiril Eckhoffovou, Hannu Öbergovou, Dorotheu Wiererovou či Franzisku Preussovou. Markétu Davidovou vynechali. Potrestá to Češka?

Rusové bez vlajky. Číňané bez účasti

Alexandr Loginov bude na MS obhajovat zlato ze sprintu, pokud by se mu to ale povedlo, na stupních vítězů si poslechne místo té ruské jen hymnu IBU. Stejně jako u jména nebude svítit ruská vlaječka, ale monochromatické logo Ruské biatlonové unie. To vše schválila IBU na základě Mezinárodní sportovní arbitráže ve věci ruské dopingové kauzy. A tato opatření platí do 16. prosince 2022. Ještě hůř na tom jsou závodníci z Číny, kteří nedostali povolení úřadů do Pokljuky odcestovat. Ke smutku hvězdného trenérského dua Oleho Einara Björndalena a Darji Domračevové.

2022 V tomto roce se má uskutečnit zimní olympiáda v Číně. Její závodníci si ale rok před startem poslední vrcholnou akci nevyzkouší.