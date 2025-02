Česká sestava pro biatlonové MS: překvapivý lídr i nováček. Co čekat?

Video se připravuje ... Po výhře Markéty Davidové hned v úvodu sezony už se český fanoušek pomalu těšil na to, co může přijít na biatlonovém mistrovství světa. Jenže zdravotní potíže české hvězdy poslaly medailové úvahy zase do říše snů. I tak se ale můžete těšit na to, co v Lenzerheide Češi předvedou. Naděje budou mířit k objevu nynější sezony, ale také k ženě, která už předloni na MS ukázala, že na pódium má namířeno. V článku iSport.cz se podívejte, kdo tedy Česko ve Švýcarsku reprezentuje už jako zkušený mazák a kdo se bude snažit udržet nervy jako úplný nováček.

Lucie Charvátová Věk: 32 let (1. února 1993)

Aktuální pořadí v SP: 53. místo

Sezonní statistiky

Úspěšnost střelby celkově: 64 %

Vleže: 74 %

Vestoje: 53 %

Rychlost běhu (v porovnání s průměrem startovního pole): -3 % V sezoně si držela nadprůměrný běh, i když i ten by mohl být ještě o trochu lepší, jako to předváděla v minulém ročníku. Se střelbou se ale pere mnohem víc než dřív. Pozitivem pro ni je, že s vyšší nadmořskou výškou, která je i v Lenzerheide, nikdy nemívala potíže. Umístění v top 10 by byl pro Charvátovou ale spíš zázrak. A uvidí se, jak to bude s ženskou štafetou.

Jessica Jislová Věk: 30 let (28. července 1994)

Aktuální pořadí v SP: 41. místo

Sezonní statistiky

Úspěšnost střelby celkově: 89 %

Vleže: 89 %

Vestoje: 88 %

Rychlost běhu (v porovnání s průměrem startovního pole): 0 % Tradičně opora do štafetových závodů. I proto startuje už v úvodní smíšené. Úspěšnost střelby sice mívala i vyšší, ale stále se pohybuje okolo 90 procent, což se velmi hodí. V individuálních závodech ji brzdí rychlost běhu. Pokud se jí vše sejde, mohla by se svými umístěními pohybovat někde mezi druhou a třetí desítkou.

Kristýna Otcovská Věk: 24 let (21. července 2000)

Aktuální pořadí v SP: 79. místo

Sezonní statistiky

Úspěšnost střelby celkově: 73 %

Vleže: 77 %

Vestoje: 69 %

Rychlost běhu (v porovnání s průměrem startovního pole): 2 % Teprve sbírá zkušenosti. Jede první sezonu ve Světovém poháru, a tak si stále ještě zvyká na světovou konkurenci. Loni byla na MS nominována jako náhradnice, do závodů však nenastoupila, což by se teď mělo změnit. Nejlépe se jí letos povedl vytrvalostní závod hned v úvodu sezony, kde byla 32. Její výsledky teď budou záviset na přesnosti střelby.

Kateřina Pavlů Věk: 21 let (11. srpna 2003)

Aktuální pořadí v SP: ještě nestartovala

Sezonní statistiky (brány z nižších soutěží)

Úspěšnost střelby celkově: 91 %

Vleže: 98 %

Vestoje: 85 %

Rychlost běhu (v porovnání s průměrem startovního pole): 0 % Juniorská mistryně Evropy z hromadného závodu pro 60 startujících. To je nová členka týmu pro MS. Ačkoliv jde o statistky z nižších soutěží, pyšní se vysokou úspěšností střelby. V probíhající sezoně k tomu navíc přidala i zrychlení na trati. Přesto není jisté, zda na MS vůbec nastoupí. I čas strávený s A-týmem pro ni ale bude přínosem.

Tereza Voborníková Věk: 24 let (31. května 2000)

Aktuální pořadí v SP: 27. místo

Sezonní statistiky

Úspěšnost střelby celkově: 89 %

Vleže: 90 %

Vestoje: 88 %

Rychlost běhu (v porovnání s průměrem startovního pole): 0 % Při absenci Markéty Davidové jde jednoznačně o českou ženskou jedničku. Úvod sezony u ní ovlivnil dozvuk nepříjemné nemoci z konce přípravy, proto zatím nemohla předvést, jak se i s pomocí norského experta na techniku běhu zlepšila na trati, kde má na největší hvězdy ještě co dohánět. Před dvěma lety v Oberhofu už dokázala nakouknout do top 10, což by mohla zopakovat.

Vítězslav Hornig Věk: 25 let (26. dubna 1999)

Aktuální pořadí v SP: 20. místo

Sezonní statistiky

Úspěšnost střelby celkově: 84 %

Vleže: 85 %

Vestoje: 83 %

Rychlost běhu (v porovnání s průměrem startovního pole): -2 % Velké překvapení sezony a rázem česká mužská jednička. Hornig na sobě přes léto zapracoval a píli a dřinu přetvořil do ohromného zrychlení na lyžích. Díky tomu poskočil z propastných šedesátých míst v závodech už i do top 10. Na MS nebude chybět ve smíšené štafetě, které může pomoci k lepšímu výsledku. V první desítce by pak mohl být i v některém z individuálních závodů.

Michal Krčmář Věk: 34 let (23. ledna 1991)

Aktuální pořadí v SP: 34. místo

Sezonní statistiky

Úspěšnost střelby celkově: 84 %

Vleže: 91 %

Vestoje: 77 %

Rychlost běhu (v porovnání s průměrem startovního pole): -2 % Nejzkušenější člen sestavy v této sezoně čeká na výsledek, od kterého by se mohl odrazit zase k lepším zítřkům. A doufá, že by to mohlo přijít i na MS. V sezoně jej trápí hlavně střelba vestoje, kde se jeho statistiky oproti dřívějšku výrazně propadly, naopak vleže se hodně zlepšil. Brzdí ho ale rychlost střelby. Výsledek někde v popředí druhé desítky by mu jistě pomohl.

Jonáš Mareček Věk: 23 let (12. února 2001)

Aktuální pořadí v SP: 40. místo

Sezonní statistiky

Úspěšnost střelby celkově: 84 %

Vleže: 84 %

Vestoje: 84 %

Rychlost běhu (v porovnání s průměrem startovního pole): 0 % Mistr světa z juniorské kategorie stále čeká na svůj velký den v mužích. Postupně jdou nahoru jeho statistiky ve střelbě. Jen v běhu ještě za úspěšnějšími soupeři zaostává. Kompenzovat se to naopak snaží na střelnici, kde mívá položky spíš rychlejší. Tým strávil hodně času ve vyšší nadmořské výšce, což by právě jemu mohlo pomoci. Úspěchem bude druhá desítka výsledkových listin.

Tomáš Mikyska Věk: 24 let (20. února 2000)

Aktuální pořadí v SP: bez bodů

Sezonní statistiky

(neuvedeno, neabsolvoval dostatek závodů SP) Sezonu zahájil v A-týmu, jenže v Kontiolahti se u něj projevily zdravotní potíže, které mu znemožnily podávat lepší výkony. I v lednu se ještě potýkal s následky nemoci, a tak jej trenéři posílali do nižšího IBU Cupu. Ani tam to ale výsledkově nebylo nic moc. Velký biatlonový talent se vzchopil až na ME. Je však otázka, jak na tom bude ve srovnání se světovou konkurencí.