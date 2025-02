Vítr vypekl biatlonistky ve sprintu. Proč Otcovská nedojela do cíle?

„Když jsem viděla, co se děje venku, že počasí není stabilní, není regulérní, tak mi to rozhodně nedodalo klid na duši a podepsalo se to určitě na výsledku,“ přiznala po sprintu Lucie Charvátová.

Přitom právě ona byla ve výsledkové listině z českých závodnic nejvýš. A to i se čtyřmi chybami na střelnici.

Jenže kvůli psímu počasí se na střelnici chybovalo výrazně víc než jindy. Z první desítky celkového pořadí odstřílely čistě pouze tři biatlonistky. Nezvládla to ani vítězná Justine Braisazová-Bouchetová, která musela na jedno trestné kolo.

Že to tak bude, bylo jasné každému z přítomných v Roland Areně. I divákům totiž sníh létající do očí znepříjemňoval sportovní zážitek. Švýcarské publikum fandilo hlavně domácím závodnicím, což v tu chvíli ale jejich soupeřky nejspíš ani nezaznamenaly. Každá totiž měla co dělat sama se sebou.

Na trať sprintu vyrážela z českých závodnic jako první Kristýna Otcovská, půl minuty za ní Tereza Voborníková. Na střelnici přijely současně, a shodně pak také nesestřelily dva terče. V tu chvíli věděly, že v tomto závodu si úspěch nepřipíšou. Stejně jako později i Charvátová. I ta musela po položce vleže absolvovat dvě trestná kola a byla za to na sebe naštvaná.

„Je to škoda. Protože paradoxně podmínky na mou střelbu byly dobré a já jsem toho nedokázala využít,“ hlásila pak v cíli.

Trápení Jislové

To Jessica Jislová vleže minula jen jeden terč, zato se ale trápila na trati. „Bylo pro mě strašně těžké se někam dostat, byl to velikánský rozdíl oproti štafetě. Tam jsem si s tím mohla i hrát, tady jsem se trápila od začátku do konce. Dost to i na trati ztěžoval vítr. Nejsem až tak silná běžkyně, modlila jsem se, abych někoho potkala, což se ale nestalo,“ řekla Jislová a ještě dodala: „Štěstí jsme si asi vybrali už ve smíšené štafetě.“

Na trati to nešlo ani Voborníkové, neužila si to tam ale ani Charvátová, která jinak patří k rychlejším běžkyním. „Začaly padat husté vločky, které na trati už zůstaly ležet, to znamená, že lyže už potom nebyla vůbec skluzná. Co krok, to zadrhnutí. Nebylo to dobré,“ líčila Charvátová. Ta v pátek ‚oslavila‘ pět let od svého senzačního světového bronzu z Anterselvy právě v této disciplíně.

V Lenzerheide z českého kvarteta postoupily do nedělního stíhacího závodu pouze Charvátová (39. místo) a Jislová (54.). Voborníková se do něj ze 71. příčky nedostala, Otcovská se nedostala ani do cíle.

Zatímco Voborníková, se kterou přijela na první střelbu, už měla nějakou chvíli za sebou i položku vestoje, debutantka na MS stále nepřijížděla. Po chvíli trenér Lukáš Dostál stojící na střelnici za dalekohledem prozradil, že tato závodnice už nepokračuje.

„Kristýnu trápí od pondělí střevní problémy. Udělali jsme několik vyšetření a nastavili léčbu. Ve čtvrtek už se cítila dobře a v pátek zkusila nastoupit na start. Bohužel jí chyběla energie a bylo rozumnější ze závodu odstoupit,“ prozradil později lékař české výpravy Libor Vítek.