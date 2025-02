Manažer Norů: Konec Johannese byl šok i pro mě. U nás porážíme i fotbal

PŘÍMO Z LENZERHEIDE | Pokud se chcete dozvědět něco o norském biatlonu, není povolanějšího člověka. Per Arne Botnan, manažer týmu, zná třeba bratry Böovy od juniorských let. Přesto zůstal trochu jako opařený, když mu jeden lednový večer Johannes Bö oznámil: Po této sezoně končím. „Nic jsem o tom do té doby nevěděl,“ přiznal Botnan přímo v dějišti mistrovství světa v rozhovoru pro deník Sport.

Rozprava s Johannesem Thingnesem Böem pro něj byla hodně překvapivá. A přinesla mu také poměrně dost starostí. Manažer norského týmu Par Arne Botnan po ní v Ruhpoldingu musel nejprve řešit, jak rozhodnutí biatlonové superstar oznámit světu. Ale také, co to do olympijské sezony bude znamenat. „Je jasné, že bude trvat několik let, než přijde další taková osobnost,“ zamyslel se při povídání ve švýcarském Lenzerheide.

Za ním už se začal před závodem rozjíždět právě ten, o kom byla ve velké části tohoto rozhovoru řeč. Vyprávěl ale také o tom, jak ve sledovanosti u nich doma válcují fotbal. Pochválil Čechy. A zamyslel se i nad rolí sociální sítí a brutalitě zprávy, kterou obdržela Ingrid Tandrevoldová.

Norští biatlonisté, alespoň tedy muži, jsou jednoznačně nejlepší na světě. Jak je to, s ohledem na tento fakt, s popularitou biatlonu v Norsku? Rostla v posledních letech?

„Ano, trochu rostla. Vždycky jsme soupeřili s běžeckým lyžováním, kdo bude nejpopulárnějším zimním sportem. Ale poslední dva roky vítězí biatlon. A být na čele před běžeckým lyžováním v Norsku je… No, jsme s tím opravdu spokojení.“

Určujete to podle sledovanosti v televizi?

„Ano. A když se podíváte i na jiné sporty, biatlon je opravdu velký. Občas je to přes 80 procent lidí, kteří sledují biatlon. Takže s vysokými čísly sledovanosti v televizi a popularitou biatlonu jsme opravdu spokojení. Ale celý náš tým doufá, že ještě zvýšíme popularitu biatlonu hlavně u mladého publika. Je to stejné jako obecně pro biatlon, že fanoušci jsou hlavně středního věku. Asi jediný takový rozdíl jsem viděl ve Francii, kde je publikum mladší. Tam v létě sledují ragby a v zimě biatlon. Takže se budeme snažit hledat cesty, jak k biatlonu přivést mladší publikum.“

Je větší popularita v porovnání s běžeckým lyžováním daná větší napínavostí biatlonu?

„Určitě. Pro mnoho lidí je důležité, že o medaile bojuje hodně národů. Samozřejmě je několik, které většinou soupeří o TOP 3, TOP 5, ale nikdy až do poslední střelby nevíte, co se může změnit. Takže ano, toto je ten důvod. Viděli jsme to i tady ve smíšené štafetě, kde Češi byli opravdu dobří. A přesně to je na biatlonu to dobré, že takové věci se dějí. V pátek zase bylo na pódiu Finsko.“

Jaký je nepopulárnější sport v Norsku?

„Biatlon určitě patří k těm nejpopulárnějším. Co se týče sledovanosti, jsme před fotbalem. Je to biatlon, běžecké lyžování a fotbal.“

Jak populární jsou biatlonisté? Třeba když jdou po ulici, poznávají je lidé často?

„Určitě jsou oblíbení a Johannes Thingnes Bö nejvíc. Bývá vysoko v žebříčku nejpopulárnějších sportovců v Norsku, i v porovnání s dalšími sporty. Takže to pro nás bude ztráta, až Johannes a jeho brácha Tarjei skončí. Ale Johannes s námi bude i dál, naše spolupráce bude pokračovat i s výhledem k mistrovství světa 2029.“