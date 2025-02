Zlatá euforie. Preussová oholila kouče, rozzuřila tím jeho slavnou ženu

PŘÍMO Z LENZERHEIDE | V německém týmu mají veselo. I tam fungují sázky a jednu takovou v neděli prohrál norský trenér německých žen. Po vítězství Franzisky Preussové ve stíhacím závodu na MS se z této závodnice stala na chvíli kadeřnice a její dovednosti okusil i Sverre Olsbu Röiseland. Výsledný sestřih ale ani v nejmenším neocenila jeho manželka, bývalá vynikající biatlonistka Marte. „Je to příšerné. Něco tak ošklivého jsem u něj nikdy neviděla,“ komentovala Norka.

Bronz a stříbro měla do nedělního závodu na mistrovství světa v Lenzerheide na svém kontě Franziska Preussová. A tak, aby motivoval celý německý tým, prohlásil jejich trenér Sverre Olsbu Röiseland: Když bude zlato, můžete mě ostříhat.

„V sobotu jsem byl tvrdý a řekl jsem, v případě zlata to může Franziska udělat. Řekl jsem ale, že to musí udělat, než přijede Marte,“ smál se kouč, jehož manželka, momentálně expertka norské televize NRK, dorazila do Lenzerheide ještě ten večer.

Preussová opravdu ve stíhacím závodu vyhrála, a tak se mohla později na hotelu chopit holicího strojku a zahrát si na kadeřnici. Olsbu Röiselandovi vyholila na jedné straně hlavy srdíčko, na druhé klikatý blesk. Zatímco Preussová byla nadšená a celý německý tým se při jejím kadeřnickém výkonu náramně bavil, Marte Olsbuová Röiselandová toto nadšení ani trochu nesdílela.

„Preussová na mě v neděli udělala velký dojem, ale ne svými kadeřnickými schopnostmi. Bylo to opravdu ošklivé,“ prozradila NRK rozzuřená manželka.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený DSV Biathlon (@dsv_biathlon)

Ale sázka je sázka a musí se realizovat. Což by samo o sobě Olsbuové Röiselandové asi ani tolik nevadilo, jen kdyby provedení bylo o něco lepší.

„Bylo to naprosto příšerné. Myslím, že tak špatné vlasy jsem u něj ještě neviděla, a doufám, že už nikdy neuvidím,“ prohlásila bývalá norská biatlonová star.

Naživo však manželův nový sestřih viděla až v pondělí, a až podle toho se měla rozhodnout, zda se s ní bude muž moci vrátit domů do Norska. S menším odstupem už však své naštvání mírnila. „Pro Franzi to byla velká zábava. Nyní získala na mistrovství světa tři ze tří možných medailí a vše završila zlatem. Takže se holt musím smířit s tím, že jeho vlasy teď vypadají trochu špatně.“