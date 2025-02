Voborníková o vytrvalostním závodě: Potřebuju nakopnout, ale věřím

V Lenzerheide ukázala ve smíšené štafetě, že i ona zvládá rychlopalbu vestoje, když terče vybílila za 20 sekund. V lednu v Ruhpoldingu v rámci Světového poháru zase zajela Tereza Voborníková čtyřpoložkový vytrvalostní závod bez jediné chyby na střelnici a skončila jedenáctá. To by potřebovala i v úterním takzvaném individuálu na mistrovství světa. Po pátečním sprintu, který se jí v počasí, do kterého by ani psa nevyhnal, nepovedl (71. místo a 4 chyby ve střelbě), by si totiž potřebovala spravit náladu.

Tento nezdar totiž u ní prý bojovou náladu ve stylu ‚a teď všem ukážu‘ nevyvolává. „Bohužel se mi to neděje. Spíš bych potřebovala malinko nakopnout. Snad se zítra probudím s trochu větším nadšením,“ doufala Voborníková v pondělí. To si dala svižnější trénink. „Abych se nastartovala na individuál,“ doplnila.

Nálada u ní nebyla úplně nejlepší i přes to, že na pokoji se každý den dívá na stříbrnou medaili ze smíšené štafety z minulého týdne. Jenže od sprintu čekala mnohem víc, a především i to, že pojede také návazný stíhací závod. Přesto se snažila v sobě vydolovat špetku optimismu. „Samozřejmě je trošku těžší se po tom nezdaru namotivovat, ale neztrácím naději.“

A jelikož na většinu pesimistických nálad pomáhá humor, snažila se o něj i čtyřiadvacetiletá biatlonistka, kterou povzbudilo, oproti minulému pátku, slunečné počasí. „Je to dlouhý závod, 15 kilometrů, tak se třeba alespoň opálím, když už nic jiného,“ žertovala Voborníková.

S podmínkami v tréninku, ve kterém ji na trati doprovázel trenér žen Luca Bormolini, byla spokojená. „Je dobré, že se mnou jezdí často předzávodní tréninky, může mi říct postřehy z tratě. Ale dost jsem se soustředila i na střelnici, protože tady je to obzvlášť důležité,“ shrnula svůj trénink.

Ačkoliv proti sprintu hlásí předpověď mnohem lepší počasí, budou mít servismani nejen českého týmu poměrně složitou úlohu. „Někde svítí sluníčko, někde ne. Podmínky jsou na každých sto metrech jiné. Takže doufám, že se s tím poperou, protože je nečeká nic jednoduchého. Jestli by to ale bylo jako v tréninku, tak by to byl moc hezký závod,“ přeje si Voborníková. Na trať vyjede se startovním číslem 38 v 15.24.