Češky ve vytrvalostním závodě chybovaly, nejlépe zajela Voborníková

Francie potvrzuje dominanci ve světovém biatlonu. V zemi galského kohouta cinkla medaile i v šestém závodě na MS ve Švýcarsku, třetí zlato vybojovala Julia Simonová. Osmadvacetiletá biatlonistka zapsala jedinou trestnou minutu a stříbrnou Švédku Ellu Halvarssonovou zdolala o 37,8 sekundy. Bronz bere favorizovaná Francouzka Lou Jeanmonnotová, jež zaváhala při úvodní položce vleže.

Daleko k medailím nebyly ani Franziska Preussová s Elvirou Öbergovou. Až do poslední střelby pokukovaly po zlatu, jenže lídryně Světového poháru z Německa dvakrát minula. O druhý cenný kov v Lenzerheide se připravila také švédská reprezentantka.

Dvě ze čtyř Češek předvedly solidní střelbu, pouhé dvě chyby dostaly Terezu Voborníkovou na konečné 24. místo. „Podmínky na střelnici byly příjemné. Nebylo to až tak těžké, takže dvě chyby jsou hrozně moc. S jednou by to bylo mnohem lepší,“ věděla Voborníková v rozhovoru pro Českou televizi. Komplikace řešila už při první položce, zahajovací ránu totiž netrefila.

„Není to nic příjemného. Když jsem pak trefila stojku, trochu se mi ulevilo. Říkala jsem si, že když odstřílím ještě další dvě položky, furt to nemusí být špatné. Ale malinko mě to rozhodilo, to rozhodně,“ připustila.

Charvátová šestkrát chybovala

Stejně jako Voborníková pálila i Jessica Jislová, které po dojezdu všech favoritek patřila 36. pozice: „Myslím si, že jsem měla na víc. Nevím, kde ta ležka byla. U stojky jsem se malinko klepala. Byla to taková špatná stranová rána, představovala jsem si to lépe.“

Naopak velmi nepovedený závod zapsala Kristýna Otcovská. Přestože první položku vynulovala, na následné stojce už úplně propadla. Dohromady nastřádala šest trestných minut. „Popravdě si tu položku skoro vůbec nepamatuju. Druhou ani nevím, za kolik jsem měla, jenom vím, že to bylo špatné. Nemám pro to žádnou omluvu. Vítr nefoukal a nebyla jsem nervózní. Je to moje neschopnost. Nevím, co bych k tomu řekla,“ sypala si Otcovská popel na hlavu.

„Stojku musím vyřešit, protože je to špatné. Musíme se na to nějak zaměřit. Sice je to celoroční práce, ale teď to prostě úplně vypadlo. Stojka je hlavním pointem tohoto závodu,“ věděla čtyřiadvacetiletá Češka, která kvůli zdravotním problémům nedokončila páteční sprint.

Střelba byla hlavním problémem i pro Lucii Charvátovou. Kvalitní běžecký čas hodila kvůli šesti chybám do koše. V cíli byla třiašedesátá. „Závod jsem rozjela trošičku volněji, abych měla síly do posledních kol. Nepřepálila jsem to, ale i tak to bylo hodně těžké,“ komentovala zkušená biatlonistka.

„Druhá půlka už tak veselá nebyla. Docházely mi síly, což se myslím podepsalo právě na střelbě. Už jsem se nedokázala dobře koncentrovat a nebyla jsem v terči,“ doplnila Charvátová.

Výsledky MS v biatlonu v Lenzerheide:

Ženy - vytrvalostní závod (15 km): 1. Simonová (Fr.) 41:27,7 (1 trest. minuta), 2. Halvarssonová (Švéd.) -37,8 (0), 3. Jeanmonnotová (Fr.) -39,2 (1), 4. Minkkinenová (Fin.) -1:15,3 (0), 5. Džymová (Ukr.) -1:23,8 (0), 6. E. Öbergová (Švéd.) -1:29,8 (1), ...24. Voborníková -3:26,7 (2), 36. Jislová -4:26,9 (2), 63. Charvátová -7:05,3 (6), 80. Otcovská (všechny ČR) -9:29,6 (6).