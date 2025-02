Emmons zpět u Američanů po štaci u Čechů: Teď je vše vybalancované

PŘÍMO Z LENZERHEIDE | Dva roky pomáhal se střelbou českým biatlonistům. Teď je Matthew Emmons zase zpět u svých. Američan, se kterým si však bez potíží poklábosíte v češtině, se na šampionátu mohl radovat z úspěchů svého nového svěřence i české smíšené štafety. „Skákal jsem v obýváku, byl jsem strašně rád,“ prozradil v dějišti šampionátu, kam dorazil až průběhu. Jak to má teď v týmu USA, co dělá jeho žena Kateřina a jak se projevují střelecké geny u jejich dětí?

Na rozdíl od jiných amerických trenérů se na střelnici pohyboval v podobě, na jakou jsou u něj doma všichni zvyklí. Tedy s blonďatými vlasy, které po dvou stříbrných medailích Campbella Wrighta na biatlonovém mistrovství světa uhájil. Některým kolegům Matta Emmonse se to po sázce nepodařilo. „Něco na adresu mých vlasů už zaznělo, ale pořád je držím. Říkal jsem, že musí být zlato. Tak uvidíme,“ vyprávěl bravurní češtinou.

Do dějiště šampionátu přijel akorát na oslavu parádního víkendového tažení původně novozélandského překvapení. Wright získal ve sprintu a následně i stíhacím závodu stříbrnou medaili. „Viděl jsem, jak trénoval, už byly i nějaké výsledky. Sice ne medaile, ale byl vysoko. Teď mě překvapilo, jak běžel. Vím, že byl ve formě, ale takovou jsem úplně nečekal. Zato skvělou střelbu ano. Hlavně když je pod tlakem, nejsou tam výkyvy jako u jiných,“ chválil někdejší olympijský vítěz ve sportovní střelbě biatlonového svěřence.

Ještě v minulé sezoně Emmons střelecky vedl české muže. Po ní se však z rodinných důvodů rozloučil. V létě byl na Hrách v Paříži jako trenér amerických střelců, na zimu ho pak přemluvili, aby se vrátil k biatlonistům, s nimiž dřív spolupracoval.

„Po olympiádě mi Američané říkali: Pojď zpátky. Armin (hlavní trenér Auchentaller) se ptal, kdy s ním budu zase pracovat, tak jsem říkal, že nevím. Sportovní ředitel Lowell Bailey mi ale povídal: ´Hele, Matte, můžeš dělat, kolik chceš, my jsme rádi, když jsi tady a aspoň něco děláš.´ Tak jsem souhlasil, že to zkusíme,“ popisoval muž žijící nedaleko Plzně.

Zásadní byly dvě věci. Jednak výzva v podobě nových tváří Wrighta a Maxima Germaina. A také čas, který Američané požadovali, aby s týmem trávil. „Teď můžu být víc doma. S Čechy to bylo fajn, ale strašně náročné s ohledem na to, že doma máme čtyři děti. Nejhorší bylo, když jsem přijel domů před Vánoci a osmiletá Emička říkala: ´Hele, tati, potřebuješ být víc doma.´ To bolelo,“ vysvětlil, proč nepokračuje u českých biatlonistů. Dalším důvodem byla změna trenérského konceptu.

Člověk hledá v životě balanc

S manželkou Kateřinou, rovněž olympijskou vítězkou ve sportovní střelbě, a jejich dětmi žije v Česku. Přes léto trénuje v Plzni střelce, v zimě pak tráví nějaký čas s biatlonisty. Ale většinou jde o jeden týden v měsíci. „Zvládnu mnohem víc, když jsem doma, a to je dobré. Říkám: Děcka, budu pryč týden. A ony: ´No tak jo, v pohodě, to je fajn.´ Jiné to bylo, když jsem jim říkal, že se uvidíme za měsíc. Vždycky člověk hledá v životě balanc, ať děláte cokoliv. A teď je to v rovnováze,“ přiblížil Emmons.

Ačkoliv je v amerických službách, Čechům dál fandí a užil si i stříbro ve smíšené štafetě. „Byl jsem na ně moc hrdý. První dva úseky jsem sledoval na mobilu a pak jsem přijel domů, kde už jsem v televizi viděl, co předvedl Bimbo (Michal Krčmář). Byl jsem strašně rád, skákal jsem v obýváku,“ smál se.

S biatlonisty, i když těmi mladšími, spolupracovala nějakou dobu také jeho žena Kateřina. Ta už se ale věnuje rodině a také nové práci. „Kačka učí. V pondělí má konverzační angličtinu a pak ještě tělocvik, protože člověk, co tam byl loni, odešel. Nechala se přesvědčit, tak má v pondělí a úterý i tělocvik. A zbytek týdne dělá fyzioterapii. Ona ji studovala, tak jsem jí nabádal: Pusť se do toho, vybuduj si vlastní klienty. A je spokojená,“ líčil stále usměvavý Američan nyní pevně usazený v Čechách.

Těšit navíc oba střelecké rodiče může fakt, že se sportovní geny začínají projevovat i u potomků. Zájem o střelbu nedávno projevila nejstarší dcera Julie. „Byli jsme na střelnici, stála mi za zády a najednou přišla a řekla: ´Tati, já chci střílet.‘ Minulý týden jsme dali všechno dohromady, vzala si Kačky vzduchovku, starší střelecké kabáty. Ještě jsem se ujistil, jestli chce opravdu chodit pravidelně na tréninky, a odpověděla, že chce. Tak uvidíme,“ prozradil.

A také on sám uvidí, zda až do odjezdu domů uhájí své vlasy. Wright pojede ještě v neděli závod s hromadným startem.

Matthew Emmons