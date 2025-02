MS v biatlonu ONLINE: Muži jedou štafetu, Češky skončily dvanácté

Češky skončily dvanácté, Francie obhájila zlato

Pro francouzské ženy, hlavně pak Julii Simonovou, je opět světový šampionát top akcí. Potvrdit to chtěly také ve štafetě. Do té naopak český tým nasadil hned dvě velmi mladé závodnice, aby je otestoval směrem k příští sezoně.

Závod byl od samého začátku velmi rychlý. Lou Jeanmonnotová se nešetřila, štafetu rozjela svižně, udržela se s ní jen Švédka Anna Mugnussonová. Jessica Jislová si držela své tempo, aby pak zvládla střelbu. Prvním výstřelem nicméně minula, musela upravit mířidla, pak ale vše zvládla i s dobitím. Po střelbě jí patřila 14. příčka.

Jeanmonnotová odstřílela čistě, navíc i rychle. Švédka musela jednou dobíjet, za Francouzku se tak dostala Norka Karoline Knottenová, na třetím místě vezla slovenskou štafetu Ema Kapustová. Francouzka se ale na trati dál nešetřila a získávala stále větší náskok.

I vestoje musela Jislová opravovat jednu ránu, ale znovu to zvládla. Díky tomu se posunula na desáté místo. „Nedělá mi vůbec dobře tohle teplo, malinko se mi motala hlava, proto jsem se snažila to vzít spíš opatrně, a byla jsem pomalejší na střelnici. Jak mi to v tom teple moc nemyslí, potřebovala jsem mít čas na to, kam si nacvakat. Dvě dobíjené jsou trošku škoda, ale na trati to bylo fajn,“ líčila pak Jislová v rozhovoru pro ČT sport.

Voborníková: Jít takhle dopředu bylo zrádné

V posledním kole Francouzka dál navyšovala náskok, ale i Jislová se zmáčkla a předávala Tereze Voborníkové na čtvrtém místě se ztrátou pouhé sekundy na bronz. V posledním kole měla Češka dokonce nejrychlejší běžecký čas. „Nejdřív jsem přemýšlela, jestli si to nenechat až do posledního kopce, stejně jako ve smíšené štafetě. Ale holek jsem před sebou viděla hodně a jen jsem míjela jednu za druhou,“ popsala Jislová.

Oceane Michelonová držela Francii pohodlně na vedoucí příčce, Voborníková se držela ve skupince a snažila se šetřit síly. Na střelnici přijížděla šestá. Minula ale třikrát, upravila mířidla a zvládla střelbu vleže bez trestného kola. Chybovalo ale víc závodnic, a tak byl český propad „pouze“ na osmé místo.

„Jít takhle dopředu bylo zrádné, nastřelovaly jsme totiž na stavu 12. Vepředu mi přišlo, že tolik nefoukalo, takže jsem to z nástřelu odcvakala zpátky. Pak jsem to musela zase upravit. Tři na tři jsem ráda, že jsem ustála, to by bylo fakt nepříjemné,“ přiznala Voborníková.

Francouzka zvládla střelbu bezchybně a pokračovala v suverénní jízdě. Bezchybybná byla i Slovinka Anamarija Lampičová a posunula se na druhé místo. Třikrát musela opravovat Paulína Bátovská-Fialková a propadla se na devátou příčku.

Voborníková přijela na položku vestoje sedmá. A zvládla to bez chyby a rychle, díky čemuž se posunula na čtvrté místo. Zato Lampičová odvracela trestné kolo, což se jí na rozdíl od Norky Ingrid Tandrevoldové povedlo. Na trati Slovinka předvedla to, co umí, tedy rychlý běh a předávala na druhém místě, třetí Slovensko a na čtvrtém místě posílala Voborníková do třetího úseku Kateřinu Pavlů se ztrátou devět sekund na zkušenou Anastasiu Kuzminovou.

Pavlů sice narůstala ztráta, ale dál držela čtvrté místo. Jednadvacetiletá závodnice, která je jinak skvělá střelkyně vleže, musela dvě rány dobíjet, jednu nadvakrát, ale povedlo se. Po této položce se propadla na 11. místo.

„Holky mi to předaly na moc hezkém místě, ale bohužel jsem to neudržela. U ležky nedokážu říct, co se tam stalo, věřila jsem si na ni, ale nevyšlo to, musím to probrat s trenéry,“ smutnila novicka v týmu.

Na trati se k ní začala přibližovat polská štafeta. Tou dobou už byla na střelnici vestoje Justine Braisazová-Bouchetová, která při rychlé palbě minula jednou dobíjet a hned opravila. Druhé místo nadále senzačně drželo Slovinsko, i když už s téměř minutovou ztrátou.

Pavlů přijela na střelecký stav jako třináctá, vestoje to zvládla bez chyby a šla o příčku výš. Na trati ale ztrácela. Svou ještě mladší kolegyni Ilonu Plecháčovou vyslala na trať na 14. místě. Zatímco Pavlů platí za silnější střelkyni než běžkyni, u Plecháčové je to naopak.

Za Francouzky jela na posledním úseku Julia Simonová, která měla před první střelbou náskok minutu a čtvrt, navíc ležku zvládla bez chyby. Na druhou příčku dostala švédskou štafetu Elvira Öbergová, musela ale na trestné kolo. Zato Maren Kirkeeidová měla čistou položku a posunula se na druhé místo. Plecháčová držela 14. příčku, první a poslední ránu ale netrefila, zvládla však dobít a střelnici opouštěla třináctá.

Simonová vybílila terče vestoje za 17 sekund, poté se stihla poklonit divákům a teprve se vydala do posledního běžeckého kola s pohodlným náskokem 1:41 minuty. Druhou příčku udržela pro Norsko Kirkeeideová. O bronz se svedla velká bitva na střelnici, z níž vyšla vítězně Öbergová.

Plecháčová se na trati posunula na 12. příčku, při střelbě sice jednou minula, ale zvládla hned dobít a držela 12. místo až do cíle.

„Jsem hrozně ráda, že jsem mohla startovat, je to pro mě obrovská akce a doufám, že si z toho něco vezmu, budu dál makat, a že bych tady mohla ještě někdy startovat. Atmosféra byla obrovská, což pro mě bylo něco nového, snažila jsem se na to nemyslet a soustředit se na sebe, ale bylo to těžké,“ přiznala nejmladší členka české štafety.