Školácká chyba, litoval Moravec. Na první ránu si věřil až moc | iSport.cz

Michala Krčmáře trochu semlela domácí atmosféra, vy jste také nebyl uvolněný?

„Ode mě to nebylo na trati úplně uvolněné, je strašně složité jet s nějakým dobrým pocitem, ale na střelnici jsem do toho šel, že se tím nebudu nějak stresovat a bylo to až moc. První ránu jsem úplně vyhodil, stejně jako v Hochfilzenu ve štafetě. Byla to rána, že jsem si až moc věřil, a mrzí to o to víc, že jsem to udělal dvakrát za sebou. Dvě poslední ležky v závodě byly takhle, to je hodně školácká chyba, která mě tu stála spoustu míst.“

Ale jinak se po problémech ze začátku sezony cítíte líp a líp?

„Zase ten první závod to nebylo ono, ale určitě lepší než v Hochfilzenu. Pomalými krůčky to jde nahoru, tak věřím, že v sobotu to bude zase o něco lepší. Navíc tu má být docela srandovní počasí, má dost foukat, takže člověk může poskočit klidně o patnáct míst dopředu. Nebo o čtyřicet dozadu… Budu dělat vše proto, abych jel v neděli. Nechtěl jsem o tom úplně mluvit, ale teď je to takový hlavní cíl.“

A nebo poskočit jako posledně o 30 míst…

„To by nebylo špatný… (úsměv) Ale reálně si pojďme říct, že se to nestane. Vůbec neskládám zbraně, naopak dám do závodu všechno, je pro mě neuvěřitelně důležitý. Musím se připravit hlavně psychicky.“

„Masák“ by pro vás před domácím publikem byl velkou výzvou?

„Rozhodně. Byla by to škoda, nechci v tom Bimbase (Krčmáře) nechat samotného.“

Ve sprintu byl mezi vámi rozdíl tři vteřiny, můžete si v sobotní stíhačce pomoci?

„Nemyslím si. Uvidíme, jak se pojede. Většinou se jezdí zběsilá tempa na konci, což se mi potvrdilo v Hochfilzenu. Já jel z předposledního místa a na prvním kole jsem měl druhý čas a to mě tam ještě neskutečně brzdil nějaký Fin. Myslím, že se to nestane, že by se extra spolupracovalo. To bychom museli jet strašně vepředu nebo sami, pak si můžeme pomoct, postrčit se z kopce, využít rychlosti, ale nic velkého.“