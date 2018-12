Premiéra Emmons na biatlonu. Na střelnici zkoumala dýchání i vítr | iSport.cz

První živý souboj Matta Emmonse a Kateřiny Emmons je minulostí. A jak dopadl? Posuďte sami. Nejlepší Američan ve včerejším sprintu v Novém Městě na Moravě byl čtyřicátý Leif Nordgren, zatímco nejlepší Čech Michal Krčmář skončil dvacátý.

„Jak jsem si ten závod užila? Je to určitě lepší, než být s kluky jen na tréninku. Navíc je to i pro mě důležité vidět je takhle v akci,“ přiznala tedy včera po závodě Kateřina Emmons.

Bylo to znát. Hned ve chvíli, kdy čeští závodníci najížděli na své položky, ona se na střelnici přikrčila a soustředila se na pozorování veškerých jejich pohybů. „Je to tak, dívám se, jak jde vítr, jakou zaujímají polohu, jak dýchají… dá se z toho vyčíst spousta věcí,“ usmála se.

Jaké tedy bylo první hodnocení? Jak Krčmář, tak Ondřej Moravec si třeba šanci na lepší umístění zkazili hned první ranou v celém závodě, když v ní oba shodně minuli. To dnes dvacetiletý Jakub Štvrtecký zase ležku zvládl dobře, avšak dvakrát chyboval při střelbě vestoje.

„Myslím, že to bylo dobré. Třeba u Kuby bylo vidět, že se toho nebojí, i když se mu zasekl náboj, což bylo nepříjemné, ale jde do toho bez bázně,“ mínila Emmons.

Nemohla si však také nevšimnout trápení Francouze Martina Fourcada, který po čtyřech chybách dojel až třiačtyřicátý a už se ve Francii hovoří o tom, zda vůbec nastoupí do stíhacího závodu, nebo až rovnou v neděli do závodu s hromadným startem. „Je vidět, že se trápí, ale tak to je. Pořád je to neskutečný borec. Určitě se z toho vykřesá a i toto horší období ho někam posune,“ dodala Emmons.