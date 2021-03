Jak šel čas s Moravcem: dítě na vozíku, čekání, pak sběratel medailí

Dítě, které hýřilo aktivitou, najednou začaly sužovat bolesti končetiny. Lékaři u něj odhalili Perthesovu nemoc. Jde o vzácné onemocnění u chlapců ve věku 3 - 8 let. Moravcovi tehdy bylo deset. Nemoc je charakteristická poruchou cévního zásobení hlavice kyčelního kloubu a jeho rozpadáním. Během růstu se s tímto procesem kost vypořádává a kostní tkáň dorůstá. Malý Ondra byl tehdy několik měsíců upoután na lůžko a invalidní vozík. Časem se vše srovnalo, vrcholový sport mu však lékaři zakazovali. On na ně ale nedal a tajně trénoval na lyžích.

2016/17 - úspěch i zdravotní trable

Během celé kariéry ho provázely nemoci, většinou nešlo o nic vážného, ale třeba o rok dříve na MS v Oslu to výsledky poznamenalo. Před MS v Hochfilzenu 2017 ho zase potrápily dutiny, ale vykurýroval se. A pak to přišlo. Vytrvalostní závod. Moravcovi se povedlo čistě odstřílet všech 20 položek, i na trati byl rychlý a v cíli sesadil z křesla pro dosavadního lídra Fourcadea. Chvíli si říkal: Já to snad vyhraju. Trvalo to zhruba dvacet minut, kdy Čech věřil ve zlato. Nakonec z toho byla o 3,3 sekundy druhá příčka. V létě pak přišla další zdravotní facka, kvůli virovému zánětu jater nemohl nějakou dobu trénovat vytrvalost. Věřil ale, že do ZOH v Pchjongčchangu se dá do kupy.