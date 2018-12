Na biatlon v Novém Městě zbývá pár lístků, budou jen na internetu

"Měl jsem malinko strach, jestli lidi třiadvacátého přijdou a dokážeme vstupenky udat, ale obavy se nenaplnily. Jsme vděčni, že zájem o biatlon neopadá a lze předpokládat, že kulisa by mohla být, jak jsme zvyklí," řekl na tiskové konferenci Jiří Hamza, prezident biatlonového svazu a šéf organizačního výboru.

Podle pořadatelů zbývají v prodeji stovky lístků, které lze získat pouze v předprodeji. "Na závodišti se prodávat nebudou," upozornil Hamza.

Kapacita areálu na jeden den se pohybuje okolo 27 tisíc míst s tím, že přibližně na 14 tisíc fanoušků byl snížen počet míst na stadionu. "V minulosti už to bylo diskomfortní a nepřefoukneme to, protože nechceme, aby se někomu něco stalo. A je to rovněž z přísnějších bezpečnostních pravidel," řekl Hamza.

Vzhledem k vánočním svátkům Hamza s týmem žádal o konec akce už v sobotu 22. prosince. "Ale televize a majitelé televizních práv si to nepřáli," uvedl. Sportovci prý berou termín jako fakt. "(Nor) Johannes (Bö) si dělal srandu, že pojede tak rychle, aby byl co nejdřív v autě a co nejrychleji doma," řekl Hamza.

Rozpočet je podobný jako v minulosti, pohybuje se mezi 63 až 65 miliony korun. "Není jednoduché dát to do kupy. Přijde mi, že to je rok od roku těžší. Závody máme opakovaně a některým začínají zevšedňovat," řekl Hamza.

Závodní tratě jsou víceméně připraveny. Ze zásobníku sněhu byla použita polovina, asi 25 tisíc kubíků, na stadionu je nastříkán technický sníh a aktuálně připadl čerstvý. "Zatím to vypadá, že nám počasí přálo," uvedl Hamza.

Ve čtvrtek a v pátek jsou na pořadu sprinty, v sobotu stíhací závody a program ukončí den před Štědrým dnem závody s hromadným startem.