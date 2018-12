Vítková se běžecky trápí, poslali ji spát níž. Horší to nebude, říká kouč

„Nevím, čím to je, neodjíždí to, jsem na trati hrozně tuhá,“ popsala v sobotu, že neví, co jí tělo provádí. Její (ne)forma se teď stala v týmu tématem č. 1. Vítková měla navázat na poslední osmé místo v SP, místo toho má však jen čtyři body a je čtyřiapadesátá! „Věřím, že se to spraví, sezona je dlouhá,“ uklidňuje trenér Egil Gjelland.

Problémem ve Slovinsku mohla být nadmořská výška (v Pokljuce 1 345 m n. m.), s níž Vítková obecně bojuje. „Může být, tepy jí tu lítají,“ připouští asistent trenéra Jiří Holubec. „Zhoršovat se to určitě nebude,“ dodává před přesunem do Hochfilzenu. Ani tam to ale nebude při nadmořské výšce 1 010 m n. m. pro Vítkovou žádný med…

Jak byste hodnotil její další protrápený závod?

„Tři kola byla po běžecké i střelecké stránce perfektní, pak se ale začala projevovat únava a na víc to nedalo. Nicméně mi Verča říkala, že už to bylo lepší. Ve čtvrtém a pátém kole jí však již došly síly (ztratila 30,3 a 38,5 vteřin na nejrychlejší – pozn. red.). V sobotu se to projevilo hned po startu, nicméně teď alespoň mohla tři kola jet pocitově dobře.“

Takže se dle vás její rozpoložení zlepšuje?

„Ano, beru to pocitově, analýzy jsem ještě neviděl, ale myslím, že se zlepšuje.“

Hodně se mluví o tom, zda za její stav nemůže vyšší nadmořská výška, která jí dlouhodobě dělá problémy. I proto spala přes noc mimo tým, v níže položeném Bledu?

„Ano. Nebyla to taktika, spíše test, jestli jí to pomůže, protože ta výška s ní pořád dělá nějaké kusy. Takže se testovalo, jestli to má význam, nebo ne, a vypadá to, že ano. Nebo jinak, horší to určitě nebylo, trochu si odpočinula.“

Bylo to na ní už před závodem znát?

„Ano, cítila se poměrně dobře. Nicméně teď v cíli už byla zase vymačkaná a ještě jí křupla pažba, musíme to zalepit. Je to jen trochu prasklé, nic hrozného. Cíl je tu totiž strašně krátký a je tu rychlý sníh. Na finiš tento cíl není dobře udělaný.“

To se ale týká i střelnice, že? Ondřej Moravec říkal, že závodníci kolem třicítky, kde se Vítková také pohybovala, jsou zde znevýhodnění, protože musí při nájezdu brzdit, zatímco ti vpředu využijí skluz a rychlost.

„Jo, tam je to špatný. Lidi s třicítkou tam musí brzdit. A pak vidíte, co těch 50 metrů udělá.“

Co říkal trenér Egil Gjelland? Hovořil s Vítkovou nějak speciálně?

„Probírali jsme to všichni, ale je to těžké. Tohle se musí vysledovat. Vyzkoušeli jsme Bled, nyní bude zase odpočinek a uvidíme, jestli se to zvedne. Kdybychom přesně věděli co, je to jednoduché, jenže ani ona sama neví.“

Jak tedy teď vyhlížet další díl SP v Hochfilzenu, který také leží poměrně vysoko?

„Tohle je zase o kousek níž než Pokljuka, věříme, že si už na výšku zvykla a bude se zlepšovat. Zhoršovat se to určitě nebude.“

Takže do závodu SP v Novém Městě na Moravě, který se jede před Vánocemi, by měla Vítková vypadat úplně jinak než nyní?

„Doufáme, že jo.“