Bö si ohlídal finiš a vyhrál masák v Ruhpoldingu, Moravec byl 15. | iSport.cz

"Za střelbu dnes musím oba kluky pochválit. Ondra si věří a střílí rychle, Michal na rychlosti musí ještě zapracovat," řekl trenér Zdeněk Vítek České televizi. Opět ale nepatřili oba Češi k nejrychlejším běžcům. "Na trati to klukům úplně nechutnalo. Nejelo jim to tak, jak by si představovali," dodal Vítek.

Ve druhém "masáku" sezony si oba Češi pohoršili, neboť před Vánoci v Novém Městě na Moravě se vešli do elitní desítky. Moravec byl tehdy osmý, Krčmář desátý.

Dnes byl zkušenější z české dvojice jedním ze dvou bezchybných střelců, ale na vítězného Böa ztratil v cíli 47 sekund. Krčmář si lepší umístění pokazil na poslední položce.

Ve finiši norský lídr seriálu předčil Rakušana Juliana Eberharda, třetí byl Quentin Fillon Maillet před majitelem křišťálového glóbu z posledních sedmi let a francouzským kolegou Martinem Fourcadem.

Do závodu žen se ani podruhé v sezoně české biatlonistky nedostaly. Premiérový triumf v SP oslavila domácí Franziska Preussová o pouhé dvě desetiny sekundy před Ingrid Tandrevoldovou z Norska. Žlutý trikot uhájila až devatenáctá Italka Dorothea Wiererová, která musela na tři trestná kola. Světový pohár bude pokračovat od čtvrtka v Anterselvě.

SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo) - závody s hromadným startem:

Muži (15 km):

1. J. T. Bö (Nor.) 36:43,8 (1), 2. Eberhard (Rak.) -0,6 (2), 3. Fillon Maillet -2,8 (1), 4. M. Fourcade (oba Fr.) -8,6 (1), 5. Christiansen (Nor.) -9,9 (1), 6. Desthieux (Fr.) -25,0 (2), 7. Peiffer (Něm.) -25,5 (2), 8. Weger (Švýc.) -26,9 (1), 9. Eder (Rak.) -33,0 (2), 10. T. Bö (Nor.) -33,4 (2), ...15. Moravec -47,4 (0), 18. Krčmář (oba ČR) -1:00,8 (1).

Průběžné pořadí SP (po 12 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 662, 2. Loginov (Rus.) 476, 3. M. Fourcade 428, 4. Desthieux 400, 5. Eder 394, 6. T. Bö 383, ...17. Moravec 226, 18. Krčmář 225.

Ženy (12,5 km):

1. Preussová (Něm.) 32:34,0 (0), 2. Tandrevoldová (Nor.) -0,2 (0), 3. P. Fialková (SR) -15,1 (1), 4. Öbergová (Švéd.) -18,8 (2), 5. Häckiová (Švýc.) -19,4 (1), 6. Krjuková (Běl.) -20,0 (1), 7. Perssonová (Švéd.) -20,9 (0), 8. Röiselandová (Nor.) -26,8 (2), 9. Bescondová (Fr.) -27,4 (2), 10. Brorssonová (Švéd.) -32,0 (1).

Průběžné pořadí SP (po 12 z 26 závodů): 1. Wiererová 498, 2. Vittozziová (obě It.) 480, 3. P. Fialková 449, 4. Kuzminová (SR) 414, 5. Röiselandová 386, 6. Chevalierová (Fr.) 369, ...38. Puskarčíková 101, 42. Davidová 79, 48. Vítková 69, 64. Charvátová 19, 77. Jislová (všechny ČR) 10.