Vzestup Davidové. Glóbus? Ať si to nepřipouští, radí jí bývalý trenér | iSport.cz

Kde se tak ta přesná střelba Markéty Davidové nyní vzala?

„Myslím, že se to vše odráží i z fyzické pohody, dostala se po běžecké stránce do top desítky a na té střelnici je to jedno k druhému. Začala si věřit, podařily se ji výsledky v Anterselvě…nicméně to, že začne střílet takhle dobře, jsem ani já nečekal. Co jsem viděl ve čtvrtek, bylo to pomalejší, ale zase bylo vidět, že se dokázala na každou ránu koncentrovat, což je důležité. Navíc si po běžecké stránce může teď tak věřit, že i pomalejší nula je pro ni výhra.“

Takže udělala posun i v tom, že si našla něco, co jí při střelbě vyhovuje a pomáhá?

„Myslím, že na tohle si musí každý přijít. A jak na to přijde, má vyhráno. Je to teď asi i o psychické pohodě. Střelba je o koncentraci, která jí dříve chyběla, ale teď na to přišla a rovněž si může věřit, co se svého běhu na lyžích týče. Ví, že zde už do té špičky patří a že ji běh nezradí.“

Jak vnímáte, že na MS bude ve svých 22 letech a první plné sezoně v SP bojovat přímo i o malý křišťálový glóbus? V disciplíně vytrvalostních závodů vede o 16 bodů.

„Tohle není podstatné. To, jestli vyhraje malý křišťálový glóbus nebo ne, není v tuto chvíli důležité a bylo by i špatné, kdyby se tím teď začala nějak zaobírat. Pro mě jako trenéra, který jsem ji tři roky vedl, je evidentní, že když jsme spolu na jaře končili, viděl jsem tam velký progres a byl jsem též přesvědčen, že se ty nuly naučí střílet.“

Co tedy udělat, aby její forma a pohoda držela i v dalších dnech a týdnech?

„Markéta má dar, že umí závodit ve vysokých nadmořských výškách. A tohle americké a kanadské turné je ve výšce, kde je jasné, že ona z toho bude těžit. MS je naopak níž. Östersund není vysoko položený, po těchto dvou podnicích přijde přestávka, závěrečná příprava a ty běžecké časy se asi všeobecně srovnají, čili z toho pak už Markéta nebude tak těžit. Ale když se budu mýlit, budu jen rád.“ (usmívá se)

A co říct k její vyzrálosti, že už ve 22 letech je takto přímou aktérkou bojů o glóby?

„Tak ono se vědělo, že je Markéta talent. Možná nikdo nečekal, že tam do té špičky pronikne už takto během své první plné sezony, ale po těch olympijských hrách je první rok nejjednodušší. Přišla k novému trenérovi a to je také určitý impulz pro závodníka. Je však důležité, co bude dál, aby byla zdravá, dokázala ustát i ten tlak, který na ni bude a dokázala se připravit na další sezony.“