Davidová: Chci zlepšit rychlost střelby i psychiku. Že jsem vydělala nejvíc? Asi ne | iSport.cz

Jak moc se vám za poslední čtyři měsíce změnil život? Vyrostla jste závodnicky psychicky?

„Myslím, že ne. Ano, sezona mě určitě někam posunula, ale konkrétně bych to neřekla.“

Když se ale za sezonou ohlédnete, brala byste svou současnou pozici?

„Některé výsledky beru, ale některé bych ráda ještě vylepšila.“

V čem tedy spatřujete vedle přesnosti střelby rezervy? Třeba i v psychice?

„Určitě, s psychikou se dá pracovat a myslím, že je kam se zlepšovat. Je spousta věcí, které se dají posunout výš.“

Bavili jste se o nich i s trenéry?

„Ne, myslím, že jsme všichni rádi, že budeme mít teď od sebe chvíli klid. Všechno se bude teprve řešit.“

Trenér Gjelland říkal, že u vás se bude pracovat i na rychlosti střelby. Troufnete si na to?

„Myslím, že na ní se pracuje furt. Není to tak, že by se na ní vůbec nepracovalo, musí se ale postupně. A třeba to přijde pak i samo. Já už ale umím střílet rychleji, jen když se v té poloze prostě necítím, tak mi přijde zbytečné riskovat rychlou střelbu a raději střílím na jistotu.“

Co vás čeká teď? Volno, nebo škola?

„Nejdřív bude škola a pak se uvidí, co budu stíhat. Nikam k moři ovšem nepojedu. Spíš maximálně do okolních zemí, třeba na pár dní.“

Jak vnímáte zprávy, že jste vydělala nejvíce ze všech zimních sportovkyň?

„Těžko říct, myslím si, že to není zase úplně pravda. Tolik peněz, kolik se psalo, mi na účtu rozhodně nepřibylo. Když si to ale někdo chce myslet, ať si to myslí.“

Nicméně nějak se za sezonu odměníte, ne?

„Asi úplně nic nepotřebuju. Všechno mám.“

Nepořídíte si ani koně, o kterém třeba sníte?

„Ani koně. Myslím, že koně jsou drazí. Koupíte ho sice za dvacet tisíc, ale i za tři sta padesát a to je ještě málo.“

Můžou být vaše letošní výsledky závazkem do další sezony?

„Asi trochu jo, ale ono se těžko mluví, co bude za rok. To se toho může tolik udát… uvidíme.“

Co byste si vlastně do příští sezony přála?

„Ráda bych stabilizovala střelbu a začala v závodech střílet rychleji. Nijak se na to ovšem neupínám. Uvidíme, jak to půjde.“

Mistrovství světa bude v Anterselvě, kde jste letos vyhrála a skončila druhá. Láká to?

„Ano, je fakt, že v Anterselvě se mi líbí. Je to tam super a těším se na to.“