Davidová a spol. o konci Koukalové: Zjistila, že i bez biatlonu se dá žít | iSport.cz

Jaké jsou na české biatlonové scéně reakce na konec kariéry Gabriely Koukalové? • FOTO: koláž iSport.cz Prožívali s ní její biatlonové dobrodružství. Úspěchy, zklamání, trofeje, rány vedle nebo i cesty od závodu k závodu. „Dokázala spoustu pozitivních věcí,“ přiznal Michal Krčmář. „Udělala toho pro biatlon hodně,“ doplnil Ondřej Moravec. A Markéta Davidová dodala: Podle mě nyní zjistila, že dokáže žít dobře a spokojeně i bez biatlonu a třeba na to později přijdeme také my ostatní.“ Tady jsou reakce některých českých biatlonistů na odchod Gabriely Koukalové.

MICHAL KRČMÁŘ „Myslím, že teď je vhodná chvíli mluvit zejména o tom, co Gábina v biatlonu a ve sportu dokázala, protože toho je opravdu hodně. To, jak bojovala, to, jak vyhrávala, to, jak si dokázala získat fanoušky, to jsou samé pozitivní věci! A za 10 let si nikdo nevzpomene na to, co třeba ideální nebylo. Myslím, že je to na světě správně zařízeno tak, že lidé si pamatují především to dobré. Gábině přeju ať je zdravá, protože kdo je zdravý, může být i šťastný.“

ONDŘEJ MORAVEC „Sledoval jsem vyjádření Gábiny na sociálních sítích už v průběhu zimy. Nejprve jsem si myslel, že se snad vrátí, ale dalším prohlášením to de facto vyloučila… Takže jsem vnitřně s jejím návratem spíše nepočítal. Osobně jsem si myslel, že se více „kousne“ už před olympiádou v Koreji 2018. Mohla podle mě odejít na vrcholu. Teď si zřejmě uvědomila, že po dvouleté pauze by byl návrat nesmírně těžký, bolestivý a vyžadoval by značnou sebekázeň a ohromný zápal. Přitom by, i přes svůj nesporný talent, musela na výsledky dlouho čekat. Jako sportovec toho udělala hodně nejen pro český, ale i pro světový biatlon. Svojí povahou a bezprostředností dokázala nadchnout hrozně moc fanoušků. Přeji ji hodně štěstí v osobním životě a budu se těšit na setkání třeba někde na biatlonu.“

JESSICA JISLOVÁ „Pro mě úterní vyjádření Gábiny nebylo zlomovým momentem, protože od Světového poháru v Östersundu na konci roku 2017, kdy byla naposledy společně s týmem, jsem ji vlastně neviděla. Přestože jsme se v reprezentaci potkaly jen krátce, byla pro mě Gábina hodně inspirativní. Ráda jsem sledovala, jak si počíná při střelbě, jak každou ránu piluje, jak vystřelí teprve ve chvíli, kdy si je jistá. V tom z nás byla určitě nejlepší. Věřím, že teď, kdy už nebude muset myslet na biatlon, bude šťastná.“

MARKÉTA DAVIDOVÁ „Na Gábinu jsem se vždycky dívala jako na holku z velkého světa biatlonu. My jsme se vlastně v týmu, během tréninků nebo při závodech nesetkaly. Vždyť až do uplynulé sezóny jsem byla, alespoň papírově, ještě stále juniorkou. A už v juniorské kategorii jsme měli od svazu dobrý servis, a myslím, že to bylo hodně i zásluhou úspěchů Gábiny. Podle mě nyní zjistila, že dokáže žít dobře a spokojeně i bez biatlonu. A třeba na to později přijdeme také my ostatní.“

JITKA LANDOVÁ „Popravdě mě její rozhodnutí tolik nepřekvapilo. Já si zažila něco podobného, sice jsem nebyla na tak vysokém levelu co se výkonnosti a výsledků týče jako Gabča, ale prožila jsem si podobné pocity. Také jsem měla zdravotní problémy, také jsem nastoupila nový život a nebudu lhát, že mi tam taky vyběhla ta myšlenka, že bych se zkusila vrátit. Ono jako člověk s tím vrcholovým sportem přestane, ale nepřestává se ve volném čase hýbat, tak zjišťuje, že ho to baví úplně jinak a cítí se líp. Mockrát jsem si tak říkala: Jaké by to ještě bylo se vrátit? Člověk ale stejně zjistí, že by to bylo jen na chvíli a že ten život je stejně krásný. Takže z toho jejího rozhodnutí tak překvapená nejsem.“

ONDŘEJ RYBÁŘ „Jako bývalý trenér Gábiny i dalších sportovců musím říct, že konec kariéry není nikdy radostný. Sport je totiž součástí vašeho života. Vždycky je ale příjemné, když se sportovec může ohlédnout za svou kariérou a vidí úspěchy. A u Gábiny je těch úspěchů celá řada. Dopřála fanouškům spoustu radostných chvilek. Pomohla našemu sportu vyrůst a myslím, že i ona může vzpomínat na biatlon v dobrém, protože kolem sebe měla lidi, kteří jí ty úspěchy přáli a radovali se z nich spolu s ní. I já sám si ty momenty rád připomínám. Je krásné, když můžete jako trenér se sportovcem prožívat jeho úspěchy. Zůstane to v člověku nadosmrti. Gábině bych chtěl popřát hodně zdraví, a aby se jí v osobním životě dařilo tak dobře jako v tom sportovním.“