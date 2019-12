Moravec a Šlesingr vynechají Světový pohár ve Francii, pojede Hornig | iSport.cz

Eva Kristejn Puskarčíková míří do cíle stíhačky v Hochfilzenu na osmé pozici • Petr Slavík/Český biatlon

Co ukrývá Vítkův batoh plný tajemství? • Petr Slavík/Český biatlon

V Obertilliachu se od středy do soboty uskuteční závody IBU Cupu, ale ty Moravec se Šlesingrem v plánu nemají. Měli by jen trénovat. „Ondra neměl kvůli zdravotním problémům ideální přípravu, potřebuje v tréninku ještě přitlačit. Potrénovat musí i Boušek (Šlesingr), i když ve štafetě v Hochfilzenu nevypadal vůbec špatně. Věřím, že se jim to vyplatí a vyladí formu na světový šampionát,“ uvedl na svazovém webu trenér mužů Zdeněk Vítek.

Ve Francii se do Poháru národů bude započítávat pouze čtvrteční sprint Pak se pojede stíhačka a závod s hromadným startem, kam by se Moravec se Šlesingrem zřejmě nekvalifikovali.

Mužská část českého týmu bude startovat ve Francii ve čtyřech. K Michalu Krčmářovi, Jakubu Štvrteckému a Adamu Václavíkovi se připojí dvacetiletý Hornig. Ten dojel v pěti ze šesti závodů IBU Cupu do 23. místa, jeho maximem byla osmá příčka ze čtvrtečního supersprintu v italském Ridnaun.

„Dlouho jsme uvažovali, že dáme šanci někomu z béčka. Milanu Žemličkovi se povedl úvod sezony, teď se mu v nadmořské výšce tolik nedařilo a Le Grand-Bornand taky není nízko. Víťa je stabilnější,“ vysvětlil Vítek. Hornigovou silnou stránkou je střelba.