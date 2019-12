ONLINE biatlon: Suverén Bö vyhrál závod s hromadným startem. Jedou i ženy | iSport.cz

Bö vedl od startu do cíle. Musel jen na jedno trestné kolo a vyhrál o 42,1 vteřiny před domácím Émilienem Jacquelinem. Třetí skončil Johannesův starší bratr Tarjei.

V lednu dá Johannes Bö šanci vyniknout soupeřům, protože bude celý měsíc s manželkou, s níž očekává narození prvního potomka. Vrátí se až na mistrovství světa v italské Anterselvě, které začne 13. února.

Krčmář přijel na první střelbu vleže s odstupem skoro půl minuty na čelo a musel na tři trestná kola. "Přifoukl vítr, nereagoval jsem, protože jsem myslel, že to bude stačit. Moje chyba a poslal jsme závod k šípku," řekl České televizi. Po první střelecké položce byl předposlední, ve zbytku závodu si polepšil alespoň na 25. místo.

(14.15) Závod s hromadným startem žen, 12,5 km, Annecy

Výsledky SP v biatlonu v Le Grand-Bornand

Muži (15 km):

1. J.T. Bö (Nor.) 41:36,3 (1 tr. okruh), 2. Jacquelin (Fr.) -42,1 (1), 3. T. Bö (Nor.) -51,8 (1), 4. Fillon Maillet -1:03,3 (2), 5. M. Fourcade (oba Fr.) -1:05,0 (1), 6. Dale (Nor.) -1:51,9 (2), 7. Peiffer (Něm.) -1:53,9 (2), 8. Eder (Rak.) -2:00,6 (1), 9. Bjöntegaard (Nor.) -2:09,7 (1), 10. Desthieux (Fr.) -2:15,7 (4), ...25. Krčmář (ČR) -4:44,8 (6).

Průběžné pořadí SP (po 7 z 24 závodů): 1. J.T. Bö 374, 2. T. Bö 313, 3. Fillon Maillet 281, 4. M. Fourcade 267, 5. Desthieux 266, 6. Loginov (Rus.) 265, ...21. Krčmář 113, 36. Štvrtecký 48, 42. Moravec 33, 52. Václavík 19, 67. Šlesingr (všichni ČR) 6.

14:15 ženy (12,5 km).