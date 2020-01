Krčmář se v „masáku“ blýskl devátým místem, Davidová nezvládla střelbu | iSport.cz

Poprvé v sezoně se český biatlonista Michal Krčmář probojoval do první desítky v závodě Světového poháru. V závodě s hromadným startem na 15 km v Oberhofu vybojoval deváté místo, Ondřej Moravec skončil dvanáctý. Mezi ženami vydřela Markéta Davidová i přes sedm chyb na střelnici také dvanáctou příčku.

S obtížnými podmínkami v německém středisku si mezi ženami na 12,5kilometrové trati nejlépe poradila Finka Kaisa Mäkäräinenová, která musela jen na jedno trestné kolo a poprvé od prosince 2018 vyhrála závod Světového poháru.

Do závodu s hromadným startem se kvalifikovala také Eva Kristejn Puskarčíková, ale kvůli nemoci se na start nepostavila. Davidová, jež musela v sobotní štafetě na dvě trestná kola, ani dnes nestřílela dobře. Hned při první položce vleže udělala tři chyby a odjížděla až na 28. místě.

Pak netrefila ještě čtyři terče, ale v silných poryvech větru míjely i ostatní závodnice, takže se Davidová prosadila na 12. místo. Na vítěznou Mäkäräinenovou ztratila přes dvě minuty. „Nakonec to dopadlo ještě dobře, pěkný výsledek. Škoda té první položky, tam měla velký poryv, měla to hodně vpravo,“ řekl České televizi asistent trenéra žen Jiří Holubec.

Charvátová doplatila hlavně na tři chyby při druhé střelbě vleže, po kterých se propadla do třetí desítky. Na položkách vestoje udělala po dvou chybách a z konce třicetičlenného pole už se neposunula. Vyhrála alespoň finiš o 27. místo.

Mäkäräinenová byla přesná při obou položkách vestoje a výhrou si nadělila dárek k sobotním 37. narozeninám. Je druhou nestarší vítězkou individuálního závodu biatlonového SP. Jen Švédka Anna Carin Zideková byla při triumfu ve vytrvalostním závodě v roce 2010 o 243 dní starší.

O půlminutu druhá skončila vítězka prvního závodu s hromadným startem v sezoně Tiril Eckhoffová, která doplatila na tři chyby při první stojce. Třetí příčku obsadila další Norka Marte Olsbuová Röiselandová.

Ve 14:30 začne závod s hromadným startem mužů, kterého se zúčastní Michal Krčmář a Ondřej Moravec.

SP v biatlonu v Oberhofu (Německo) - závody s hromadným startem:

Ženy (12,5 km):

1. Mäkäräinenová (Fin.) 39:58,9 (1 tr. okruh), 2. Eckhoffová -30,2 (4), 3. Röiselandová (obě Nor.) -35,0 (3), 4. Wiererová (It.) -1:08,8 (5), 5. Herrmannová (Něm.) 1:25,0 (6), 6. H. Öbergová (Švéd.) -1:38,0 (5), 7. Krjuková (Běl.) -1:40,7 (4), 8. Häckiová (Švýc.) -1:49,7 (8), 9. Vittozziová (It.) -1:50,7 (5), 10. Innerhoferová (Rak.) -1:52,0 (7), ...12. Davidová -2:07,2 (7), 27. Charvátová (obě ČR) -3:40,6 (8).

Průběžné pořadí SP (po 9 z 24 závodů): 1. Wiererová 390, 2. Eckhoffová 381, 3. Tandrevoldová (Nor.) 305, 4. Simonová (Fr.) 285, 5. Herrmannová 273, 6. Braisazová (Fr.) 261, ...11. Davidová 227, 24. Kristejn Puskarčíková 133, 29. Charvátová 118, 47. Jislová (všechny ČR) 40.