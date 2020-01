Další propad Češek na SP. V Pokljuce nejlepší až 38. Puskarčíková | iSport.cz

Jednatřicetiletá Herrmannová zvládla čtyřpoložkový závod poprvé v kariéře bez chyby na střelnici a Švédku Hannu Öbergovou, která přičetla trestnou minutu za jednu nepřesnou ránu vestoje, porazila o 59,2 sekundy. Třetí skončila rovněž čistě střílející Anais Bescondová z Francie s odstupem 1:15,7 minuty.

Puskarčíková čistě střílela v první polovině závodu, na posledních dvou položkách připsala vždy jednu minutu a propadla se na konec čtvrté desítky. Hned za ní na 39. místě doběhla Markéta Davidová, která vestoje vždy dvakrát minula. Lucie Charvátová nesestřelila po dvou terčích na každé položce a obsadila 89. místo, nemocná Jessica Jislová závod vynechala.

Ženy - vytrvalostní závod (15 km):

1. Herrmannová (Něm.) 41:33,4 min. (0 trest. minut), 2. H. Öbergová (Švéd.) -59,2 (1), 3. Bescondová (Fr.) -1:15,7 (0), 4. Vittozziová (It.) -1:21,7 (0), 5. Preussová (Něm.) -2:02,8 (0), 6. Eganová (USA) -2:10,4 (0), 7. Hauserová (Rak.) -2:53,2 (1), 8. Starychová (Rus.) -2:59,5 (0), 9. A. Gasparinová (Švýc.) -3:02,6 (1), 10. Lunderová (Kan.) -3:06,8 (1), ...38. Kristejn Puskarčíková -5:46,6 (2), 39. Davidová -5:52,8 (4), 89. Charvátová (všechny ČR) -11:06,2 (8).

Průběžné pořadí SP (po 12 z 24 závodů): 1. Eckhoffová (Nor.) 524, 2. Wiererová (It.) 477, 3. H. Öbergová 396, 4. Herrmannová 393, 5. Simonová (Fr.) 355, 6. Tandrevoldová (Nor.) 350, ...15. Davidová 229, 27. Charvátová 155, 33. Kristejn Puskarčíková 136, 60. Jislová (ČR) 40.