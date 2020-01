Davidová dojela v závodu s hromadným startem desátá, Krčmář se vyšplhal | iSport.cz

Závody ve Slovinsku byly generálkou na mistrovství světa. V italské Anterselvě začnou boje o medaile smíšenou štafetou 13. února.

Pro Davidovou je desáté místo druhým nejlepším výsledkem v závodě s hromadným startem v kariéře. Lépe skončila jen loni v Anterselvě, kde byla druhá.

V Pokljuce se Davidová držela po první střelbě čtvrtá, ale po druhé ležce musela na dvě trestná kola a čelo upustila. „Rány byly malinko stržené na čtyři hodiny. Byly to kalibry, ale nespadly,“ řekl České televizi asistent trenéra žen Jiří Holubec. Vstoje už Davidová mířila přesně a skončila desátá. „To je pěkný,“ konstatoval Holubec.

Eva Kristejn Puskarčíková, která absolvovala dopoledne trénink a o jejím startu se rozhodlo dvě hodiny před závodem, udělala na střelnici pět chyb a obsadila 27. místo. Hned za ní skončila Lucie Charvátová, která jela také pět trestných kol.

Krčmář musel na jedno trestné kolo po první střelbě a na druhou položku přijel předposlední. Dal za nula, zopakoval to i při třetí zastávce na střelnici a jel šestnáctý. Přesně mířil i při poslední položce a ještě o místo si polepšil.

„Patnácté místo není úplně špatný. Michalovi to úplně nechutnalo na trati, už ráno říkal, že se cítí trošku unavený. Ale jsem rád, že si spravil chuť na střelnici po štafetě a že dal dvě nuly ve stoje,“ řekl kouč mužů Zdeněk Vítek.

Maillet vyhrál o deset sekund před Němcem Benediktem Dollem, který sprintoval nejrychleji ve čtyřčlenné skupině bojující o druhé místo. Třetí byl Nor Johannes Thingnes Bö. Lídr SP Francouz Martin Fourcade projel cílem pátý za dalším norským soupeřem Vetlem Christiansem.

Öbergová zvítězila i s jedním trestným kolem o 6,5 sekundy před neomylně střílející Lisou Vittozziovou z Itálie. Třetí skončila Anais Bescondová z Francie. V čele SP zůstala Norka Tiril Eckhoffová, která ve Slovinsku kvůli lehké viróze nestartovala a raději dala přednost klidu před blížícím se MS.

SP v biatlonu v Pokljuce (Slovinsko) - závody s hromadným startem:

Muži (15 km):

1. Fillon Maillet (Fr.) 36:21,5 (1 trest. okruh), 2. Doll (Něm.) -10,0 (1), 3. J.T. Bö -10,3 (2), 4. Christiansen (oba Nor.) -10,6 (1), 5. M. Fourcade (Fr.) -10,8 (1), 6. Bjöntegaard -21,4 (2), 7. Dale (oba Nor.) -39,8 (2), 8. Eder (Rak.) -42,8 (0), 9. T. Bö (Nor.) -43,5 (2), 10. Hofer (It.) -1:05,4 (2), ...15. Krčmář (ČR) -1:25,2 (1).

Průběžné pořadí SP (po 13 z 24 závodů): 1. M. Fourcade 601, 2. Fillon Maillet 532, 3. J.T. Bö 482, 4. Desthieux (Fr.) 479, 5. T. Bö 461, 6. Loginov (Rus.) 436, ...22. Krčmář 194, 27. Moravec 142, 45. Štvrtecký 58, 68. Václavík 19, 72. Šlesingr 12, 75. Krupčík (všichni ČR) 7.

Ženy (12,5 km):

1. H. Öbergová (Švéd.) 34:14,4 (1), 2. Vittozziová (It.) -6,5 (0), 3. Bescondová (Fr.) -27,6 (0), 4. Hojniszová (Pol.) -37,5 (1), 5. Braisazová (Fr.) -44,1 (3), 6. Röiselandová (Nor.) -48,4 (3), 7. Hauserová (Rak.) -59,9 (1), 8. Tandrevoldová (Nor.) -1:09,0 (2), 9. Wiererová (It.) -1:09,6 (3), 10. Davidová -1:22,5 (2), ...27. Kristejn Puskarčíková -3:51,7 (5), 28. Charvátová (všechny ČR) -3:57,2 (5).

Průběžné pořadí SP (po 13 z 24 závodů): 1. Eckhoffová (Nor.) 524, 2. Wiererová 509, 3. H. Öbergová 456, 4. Herrmannová (Něm.) 419, 5. Simonová (Fr.) 385, 6. Tandrevoldová 384, ...16. Davidová 260, 29. Charvátová 161, 31. Kristejn Puskarčíková 144, 60. Jislová (ČR) 40.