Vlastní kuchař, rozdělené týmy. Jak se biatlonisté připravují na sezonu

Opatrnost především. Muži odjeli trénovat do Pokljuky, ženy se připravují v Anterselvě… a hlavní mantra zní: pozor na koronavirus. „Nikdo nechce riskovat, že jejich dřina přijde vniveč,“ přiznal k finišující přípravě českých biatlonistů trenér Ondřej Rybář. Sezona začíná již za měsíc dvěma podniky ve finském Kontiolahti a do Vánoc budou následovat ještě další dva díly v Hochfilzenu.

Když v březnu končili sezonu, byli jedni z prvních, jež okusili zpřísněná opatření kvůli koronaviru. Závodili bez fanoušků a závěrečný podnik v Oslu jim úplně zrušili… jenže i teď, sedm měsíců poté, jako by se situace příliš nezměnila.

A tak příprava českých biatlonistů na novou sezonu vrcholí v opatrné atmosféře.

„Tým se snažíme izolovat, jak můžeme. A pak je to samozřejmě o osobní odpovědnosti sportovců. Kam jdou nakupovat, jak se chrání, jestli používají dezinfekci a myjí si ruce. Neměli by vyhledávat místa s větším počtem lidí a měli by používat roušku nebo respirátor. I doma je to o zvýšené opatrnosti. Podobně jako když se chtějí před sezonou uchránit před chřipkou nebo jinou nemocí,“ popisoval na webu Českého biatlonu trenér Ondřej Rybář.

Nyní, měsíc před startem sezony se muži připravují v Pokljuce a ženy v Anterselvě. A opatření jsou přitom jasně daná. „V zahraničí jsou týmy izolované na hotelích. Hledáme ubytování s vlastním kuchařem nebo s co nejmenším počtem lidí okolo. Třeba kluci na Pokljuce jsou jen se slovinským týmem. Žádní další hosté tam nesmí. Hotel zajišťuje, aby tam bylo co nejméně osob a personál se nestřídal. Jeden kuchař, jedna uklízečka,“ vyprávěl Rybář.

Pokud by pak byl v týmu někdo pozitivně testován, zamíří do karantény a to až do doby, než jeho testy budou vycházet negativně. „Jen projít karanténou nestačí. V tomhle jsme maximálně opatrní a chceme eliminovat jakékoliv riziko. Zároveň musí sportovec, který prodělal onemocnění COVID-19, projít výstupním testem. Ať už jde o zátěžové testy nebo kontrolu, zda vir nezanechal nějaké stopy na srdci nebo plících,“ podotkl Rybář.

Na aktuální pandemii koronaviru reagovala i Mezinárodní biatlonová unie (IBU), která se rozhodla pozměnit program Světového poháru. Aby zabránila zvýšenému cestování sportovců po Evropě, stanovila do Vánoc jen dvě hostitelské lokality, a to Kontiolahti a Hochfilzen. Ve Finsku se pak odjedou závody, které se měly původně jet v Östersundu a Rakousko zase převezme (vedle svých závodů) program za zrušené Le Grand Bornand.

Na aktuální změny reagují i čeští závodníci. „Čtvrtého listopadu bychom měli odjíždět na soustředění do norského Sjusjöenu, kde nás čeká test před odjezdem a pak pravděpodobně další na letišti. Budeme muset osm hodin čekat na výsledky. Pokud budou negativní, můžeme začít trénovat venku a pohybovat se v našem ubytovacím zařízení. Po pěti dnech půjdeme na další test, a pokud bude opět negativní, tak máme volný pohyb,“ řekl Rybář.

V sázce je hodně. Případné onemocnění by si totiž vyžádalo nejen stopku v závodech, ale bylo by i tvrdým zásahem do organizmu sportovce a jeho výkonnost. „Jde o osobní odpovědnost sportovců, jestli k tomu budou přistupovat tak poctivě jako na jaře. Určitě se chtějí dobře připravit na sezonu a vyhnout se jakémukoliv výpadku. Někdo může být třeba pozitivní měsíc a půl. Bude sice zdravý a bez příznaků, ale nebude moct nikam vyjet a závodit. Proto musíme udělat maximum, abychom závodníky ochránili, protože sportovci to může odepsat celou sezonu. Neříkám, že je sport v dnešní době to nejdůležitější, na druhou stranu se každý snaží dělat co nejlépe svou práci, za kterou je placený. Nikdo nechce riskovat, že ta dřina přijde vniveč,“ dodal Rybář.

Světový pohár v biatlonu začíná vytrvalostními závody mužů a žen 28. listopadu 2020.