Moravec o poslední sezoně i prioritách: Olympiáda mě už vůbec neláká

„Není na co vymlouvat. Prostě na to nebylo,“ konstatoval Ondřej Moravec ke svému konečnému 46. místu. A nebylo to jediné, nad čím v cíli kroutil hlavou. • profimedia.cz

Je posledním aktivním strůjcem biatlonového boomu v Česku. Se dvěma stříbry a jedním bronzem z OH v Soči nebo devíti medailemi z vrcholných akcí trumfuje i Gabrielu Koukalovou. Jenže i jeho čas se chýlí k závěru – a on teď v 36 letech vyhlíží svou poslední sezonu v kariéře. „Věřím, že jsem schopný stále týmu pomoci,“ míní Ondřej Moravec. Rozloučí se v těžké době úspěšně?

Zatímco jeho kamarád Michal Krčmář zůstal poslední dny před startem sezony už ve Finsku a v úterý ráno absolvoval kontrolní testy na koronavirus, on se ještě na chvíli stavil doma za manželkou a dětmi. „Jaké bylo loučení? Na to, jaká je teď složitá doba, v pohodě,“ usmál se při cestě na letiště Ondřej Moravec. Už za pár dní vstoupí na SP v Kontiolahti do 19. sezony v kariéře. A bude to i rozlučková sezona.

Gabriela Koukalová pryč, Jaroslav Soukup pryč, Veronika Vítková pryč. Problikne vám hlavou, že jste poslední medailový aktér boomu ze Soči, který ještě drží?

(rozesměje se) „No, je to pravda, ale to, jestli jsem poslední, nevnímám. Sem tam se sice stane, že člověk narazí na nějaké výsledky a řekne si: Ty jo, já už toho hodně zažil… A je fakt, že si v týmu pamatuju, co málokdo. Na druhou stranu to, že tu stále jsem, je i proto, že jsem přípravu absolvoval letos dobře. Neříkám, že to pojedu na výsledky jako v Soči, to by byl opravdu zázrak, ale jsem týmu schopen stále pomoci.“

Ten motor překvapit a urvat třeba ještě nějaký úspěch, jako byl únorový bronz na MS ve smíšených štafetách, ve vás stále je?

„Rozhodně. Do sezony sice jdu s tím, že už nemám sobě ani nikomu jinému co dokazovat, ale chci to brát postupně a věřit, že stále mohu něco ukázat. Vím, že je to klišé, které často závodníci nebo trenéři používají, ale chtěl bych se sportem i trochu bavit. Já jsem tuhle větu nepoužíval, protože mi to nikdy nešlo a představa, jaká je to zábava, když mě to na trati tak hrozně bolí, fakt humorná není. Nicméně se nechci stresovat a vytvářet na sebe kdovíjaký tlak. Byl bych blázen, kdybych se do něčeho takového pustil, ničemu by to nepomohlo. Chci být co nejvíc uvolněný.“

KOMPLETNÍ PROGRAM SP V BIATLONU 2020/21 >>>

Tělo vás přes léto podrželo? Nebolelo výrazně víc než v minulých letech?

„S přípravou jsem byl spokojený a mám výhodu, že vím, že jsem oproti minulé sezoně trénoval fakt dobře. Soudit podle svého vnímání, tak jdu do svěťáku rozhodně v jiné pozici než vloni, kdy to byly spíše obavy. Už jsem si zvykl, že mi poslední tři, čtyři roky na začátku přípravy trvá, než se do toho dostanu, ale poslední měsíc byl velmi slušný. Neříkám, že tělo pracuje jako v pětadvaceti,