Biatlon v době covidové. Češi mají vlastní motel, na test každý čtvrtý den

Říkají o sobě, že jsou rodina. U svého loga mají i nápis: The Biathlon family. Jenže v této sezoně to na žádné sezení u krbu nebude. Společné akce jsou omezeny, stravování taktéž. A do toho vše bez diváků, s rouškami, zvýšenou desinfekcí a každý čtvrtý den na test. „Jsme ale rádi, že se to pojede,“ říkají čeští biatlonisté před startem sezony, jakou ještě nezažili. Sezony v přísné době covidové…