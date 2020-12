Biatlon: Davidová ve stíhačce opět chybovala, muži si pohoršili

Michal Krčmář českou štafetu v Hochfilzenu vytáhl do elitní pětice • Petr Slavík/Český biatlon

Reprezentantky Eva Puskarčíková a Markéta Davidová si padly do noty nejen na trati. • Petr Slavík (Český biatlon)

Čeští biatlonisté se v dnešním stíhacím závodu Světového poháru v Hochfilzenu oproti sprintu zhoršili. Bodoval pouze Michal Krčmář na 34. místě. První místo udržel Nor Sturla Holm Laegreid. Markéta Davidová byla po čtyřech chybách při střelbě dvacátá, vyhrála Norka Eckhoffová.

Krčmář udělal ve stíhačce tři chyby na střelnici a z 32. místa po sprintu klesl o dvě příčky. Moravec jel ještě o trestné kolo více a na 41. místě vyšel jako první bodově naprázdno. Adam Václavík skončil 52. a Milan Žemlička obsadil předposlední 59. místo.

V první polovině závodu sváděl Laegreid souboj s krajanem Johannesem Dalem, který ale na první stojce udělal tři chyby. Zbytek závodu už Laegreid odjel osamocený, celkem měl jen jednu chybu a radoval se třetí výhry v sezoně i kariéře.

Duel o druhé místo v závěrečném okruhu vyhrál přesně střílející Émilien Jacquelin z Francie před lídrem SP Norem Johannesem Thingnesem Böem.

Stíhačka žen na deset kilometrů startuje v 15:00 i s trojicí Češek. Markéta Davidová vyběhne jednadvacátá, hned po ní Eva Puskarčíková a Jessica Jislová byla ve sprintu čtyřiadvacátá.

V neděli jsou na pořadu závody s hromadným startem, z českých mužů poběží díky umístění v SP Krčmář a Moravec.

Závody SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko) - stíhací závody:

Muži (12,5 km):

1. Laegreid (Nor.) 31:14,9 (1 trestné kolo), 2. Jacquelin (Fr.) -8,5 (0), 3. J.T. Bö -8,9 (3), 4. Christiansen (oba Nor.) -13,0 (0), 5. Ponsiluoma (Švéd.) -15,7 (0), 6. Dale -38,6 (4), 7. T. Bö (oba Nor.) -41,0 (1), 8. Fillon Maillet (Fr.) -47,6 (2), 9. Eder (Rak.) -1:10,0 (0), 10. Fak (Slovin.) -1:15,9 (1), ...34. Krčmář -2:56,8 (3), 41. Moravec -3:27,1 (4), 52. Václavík -4:38,1 (5), 59. Žemlička (všichni ČR) -6:28,1 (5).

Průběžné pořadí SP (po 8 z 26 závodů): 1. J.T. Bö 392 b., 2. Laegreid 335, 3. Dale 314, 4. Samuelsson (Švéd.) 310, 5. Fillon Maillet 307, 6. Jacquelin 284, ...21. Krčmář 147, 25. Moravec 107, 70. Krupčík (ČR) 1.