Biatlon ONLINE: větrné loučení, z čela „masáku“ srazilo Davidovou osm chyb

Davidová se oklepala ze střevních problémů, na které doplatila v pátečním sprintu. Do poslední chvíle nebylo jasné, jestli nastoupí, ale v závodě odloženém kvůli silnému větru si vedla dobře. Od začátku se pohybovala v popředí a vleže udělala jen jednu chybu.

Při první stojce ale čelní skupině silně foukalo, na což doplatila Davidová čtyřmi chybami. Další tři přidala vestoje. „Snažila jsem se moc nemyslet na ten vítr a prostě střílet. Poryvy byly fakt hrozný. Byla to spíš loterie,“ řekla České televizi.

Davidová neuspěla ve finiši o třinácté místo a zapsala čtrnáctou příčku. Měla sedmý běžecký čas. „Sama jsem docela překvapená, že dneska jsem se cítila dobře. Běžecky jsem se z toho nějak dostala,“ dodala mistryně světa ve vytrvalostním závodě.

V celkovém hodnocení Světového poháru obsadila Davidová jedenácté místo. Skončila třetí v souboji o modrý trikot pro nejlepší závodnici do 25 let.

Vicemistryně světa Tandrevoldová z náročných podmínek vyvázla s pěti chybami a poprvé vyhrála závod Světového poháru. V hodnocení disciplíny poskočila z devátého místa až do čela, protože další favoritky selhaly. Vedoucí žena této disciplíny Julia Simonová z Francie trefila jen pět z 20 terčů a skončila poslední, těsně před ní byla sobotní vítězka Marte Olsbuová Röiselandová z Norska.

K vyrovnání rekordních 14 vítězství v jedné sezoně Magdaleny Forsbergové měla daleko Tiril Eckhoffová. S osmi chybami skončila sedmá.

Finále SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko) - závody s hromadným startem:

Ženy (12,5 km):

1. Tandrevoldová (Nor.) 34:53,1 min. (5 trest. okruhů), 2. Alimbekavová (Běl.) -6,9 (6), 3. Preussová (Něm.) -11,1 (6), 4. Häckiová (Švýc.) -15,0 (7), 5. Kajševová (Rus.) -20,1 (5), 6. Solaová (Běl.) -24,9 (8), 7. Eckhoffová (Nor.) -29,2 (8), 8. Mironovová (Rus.) -33,3 (5), 9. Hettichová (Něm.) -35,2 (4), 10. Kalkenbergová (Nor.) -45,5 (8), ...14. Davidová (ČR) -1:10,8 (8).

Konečné pořadí závodů s hromadným startem (po 5 závodech): 1. Tandrevoldová 186, 2. Preussová 183, 3. Simonová (Fr.) 181, ...9. Davidová 142, 50. Puskarčíková (ČR) 4.

Konečné pořadí SP (po 26 závodech): 1. Eckhoffová 1152, 2. Röiselandová (Nor.) 963, 3. Preussová 840, 4. H. Öbergová (Švéd.) 826, 5. Wiererová (It.) 821, 6. Hauserová (Rak.) 818, ...11. Davidová 649, 48. Charvátová (ČR) 129, 60. Puskarčíková 64, 68. Jislová (ČR) 45.