Davidová odpočívá u koní a učení: Biatlon vypouštím, na ZOH nemyslím

Díky jejímu zlatu z mistrovství světa mohou čeští biatlonisté uplynulou sezonu hodnotit alespoň částečně pozitivně. Sama Markéta Davidová na ni jen tak nezapomene. Díky úspěchu, ale také kvůli pandemii. Na zimní olympiádu v příštím roce zatím moc myslet nechce, nemá ani ráda, když ji pasují do role favoritky. Ráda se však jako divák podívá na tu letní. Na co konkrétně?

Jakmile zavřela malorážku do pouzdra, biatlon pro ni skončil. Alespoň na pár týdnů. Není se čemu divit, po náročné sezoně už jí i tělo dalo najevo, že chce odpočinek. Proto se i tento rozhovor musel uskutečnit po e-mailu, jelikož Markéta Davidová přišla na chvíli o hlas. Co nyní bude náplní jejích dnů a na co se zaměří do další sezony? „Teď dostane prostor hlavně škola, bude ale čas i na koníčky,“ naznačila čtyřiadvacetiletá studentka České zemědělské univerzity.

Závěr sezony byl pro vás hodně náročný, na závěrečném podniku v Östersundu jste měly žaludeční potíže. Jak se nyní cítíte po zdravotní stránce?

„Myslím, že jsem v pořádku. Bohužel nás to zastihlo v den sprintu a podepsalo se na výsledcích. Jinak tělo je unavené, ale to je asi pochopitelné po celé sezoně.“

Nabilo vás trochu energií, když jste přijela domů a podívala se na zlatou medaili z MS?

„Musím říct, že pro mě vždycky po posledním závodě biatlon trošku končí. Takže mě teď nabíjí spíš věci nespojené s biatlonem. Ale trošku jsem se na medaili usmála, když jsem přijela.“

Bude ještě nějaká větší oslava zlata? Během sezony na ni nebyl čas, chystáte tedy něco, až to bude možné?

„Nic neplánuji. Moc si na takové věci nepotrpím. Budu ráda, až budu moct strávit nějaký čas s rodinou a kamarády. To mi bude stačit.“

Po návratu domů jste zatím jen odpočívala, nebo jste už stihla i něco jiného?

„Pondělí jsem prolenošila, ale v úterý jsem už dělala věci do školy, a byla na chvíli za koňmi. Myslím, že tohle bude teď moje každodenní náplň.“

Když se teď s krátkým odstupem za touto zvláštní covidovou sezonou ohlédnete, jaké věci budou ty, které vám utkví v paměti?

„Byla to hodně bláznivá sezona ve všech ohledech a pro všechny. Sice jsme si už na covid opatření zvykli, ale i tak si myslím, že na to jen tak nezapomeneme. Určitě si budu pamatovat sezonu bez fanoušků. A když bych měla mluvit o kladných věcech, tak určitě zlatá medaile.“ (zaculí se)

Na trati patříte tradičně k těm rychlejším. Máte pro příští sezonu v plánu ještě i tam zrychlovat, nebo se v přípravě zaměříte spíš na střelbu, její rychlost a podobně?

„Vůbec to nerozlišujeme. Samozřejmě budu trénovat oboje. Opravdu není možné se zaměřovat na ty věci jednotlivě.“

Šéf svazu Jiří Hamza o vás řekl, že příští rok klidně na ZOH v Číně můžete vyhrát. Těší vás tato důvěra, nebo je to víc závazek?

„Já takováhle slova nemám ráda. Příští rok na ZOH může klidně vyhrát dalších 40 lidí. Každý závod je jiný, každá sezona je jiná. Uvidíme, jak to bude probíhat.“

Když je řeč o olympiádě, nejprve by měla být letos ta letní. Co na ní máte v plánu sledovat? Jaké sporty máte ráda a kterým sportovcům budete nejvíc fandit?

„Určitě se ráda podívám. Moc mě baví atletika a letos budeme mít zastoupeni i v jezdectví, takže na to se moc těším.“

Před Světovým pohárem v Novém Městě na Moravě se řešila stížnost Susan Dunkleeové na kalendář spoře oděných žen v buňkách servismanů. Jak tuto věc vnímáte vy?

„Nezlobte se, k tomu se nechci nijak vyjadřovat.“ (pousměje se smířlivě)

Jak teď budou vypadat vaše nejbližší týdny?

„Asi to bude taková posezonní klasika. Škola a koně. Musím dopsat diplomku a za chvíli začíná zkouškové, takže se určitě nudit nebudu. A budu chodit relaxovat ke koním.“

Kdy vám startuje příprava na další sezonu?

„Mělo by to být jako každý rok v květnu.“

Největší úspěchy Davidové v sezoně 2020/21

Mistrovství světa

1. místo vytrvalostní závod

Světový pohár

5. místo sprint (Hochfilzen)

5. místo závod s hr. startem (Anterselva)

6. místo sprint (Kontiolahti)

6. místo stíhací závod (Nové Město na Moravě)

7. místo sprint (Oberhof)

9. místo stíhací závod (Hochfilzen)