Biatlon ONLINE: Češky ve štafetě sedmé, muži teď jedou stíhačku

České biatlonistky skončily v úvodní štafetě Světového poháru sedmé. O lepší umístění je ve švédském Östersundu připravilo trestné kolo Lucie Charvátové na závěrečném úseku. Závod ovládly Francouzky, které vyhrály bezmála o minutu před Běloruskami. Třetí příčku ve finiši vybojovala pro Švédsko Hanna Öbergová. Dnes se ještě pojede stíhací závod mužů (15.15), do kterého z českých biatlonistů zasáhnou z 15. místa startující Michal Krčmář a ze 43. místa Jakub Štvrtecký.

Z českých reprezentantek zasloužila absolutorium Jessica Jislová, která štafetu rozbíhala. Rychlými položkami vyčistila všechny terče a navíc držela s nejlepšími krok na trati. Evě Puskarčíkové předávala jako třetí se ztrátou necelých tří sekund na vedoucí Rusky. „Měla jsem dneska opravdu hodně dobré lyže. Mohla jsem na přechodu trochu ztratit a věděla sem, že ji dojedu. Bylo to hodně těžké, ale dopadlo to dobře a jsem za to ráda,“ pochvalovala si Jisslová v rozhovoru pro Českou televizi.

Puskarčíkovou zbrzdila tři dobíjení vleže a na koberci strávila dlouhou dobu. Češky se propadly na osmé místo a odstup narostl na více než 40 sekund. Vestoje střílela Puskarčíková čistě, jenže na trati ztrácela a její odstup na osmém místě na předávce narostl na minutu a půl.

Reprezentační jednička Markéta Davidová potřebovala tři náhradní náboje a pomohla týmu k posunu jen na sedmou příčkou s bezmála dvouminutovou ztrátou na čelo. „Měla jsem tak zmrzlé prsty, že absolutně nechápu, že jsem vůbec něco trefila. To jsem nezažila. Dneska to byla s počasím docela hrana,“ řekla Davidová, vítězka úvodního závodu olympijské zimy z minulé soboty.

Finišmanka Charvátová se po vydařené položce vleže usadila na šesté pozici, jenže vestoje se jí znovu ve štafetě nedařilo. Z prvních pěti ran trefila jen dvě a tři náhradní náboje jí na dočištění terčů nestačily. Češky po trestném kole klesly na sedmou příčku a Charvátová je v cílové rovince neposunula výš ani ve finiši s Italkou Michelou Carrarovou. Na čelo ztratily takřka tři minuty.

Svěřenkyně Egila Gjellanda alespoň udržely za sebou Švýcarky, s nimiž bojují o desátou příčku v olympijském žebříčku zajišťující účast pěti závodnic. Reprezentantky země helvétského kříže skončily deváté.

SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko):

Ženy - štafeta 4x6 km: 1. Francie (Bescondová, Chevalierová-Bouchetová, Simonová, Braisazová-Bouchetová) 1:10:30,3 (0 tr. okruhů +4 dobíjení), 2. Bělorusko (Leščanková, Alimbekavová, Kručynkinová, Solová) -57,9 (0+6), 3. Švédsko (Perssonová, Brorssonová, E. Öbergová, H. Öbergová) -1:09,6 (2+11), 4. Norsko -1:09,8 (1+7), 5. Německo -1:26,8 (0+4), 6. Itálie -2:58,3 (1+10), 7. Česko (Jislová, Puskarčíková, Davidová, Charvátová) -2:59,0 (1+10).

15:15 stíhací závod 12,5 km muži.