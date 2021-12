Davidová přišla o žlutý dres. Krčmář ve sprintu bez chyby, dojel patnáctý

Letošní mistryně světa ze závodu s hromadným startem Hauserová si dojela pro třetí výhru v kariéře díky čisté střelbě s náskokem 12,5 sekundy před Elvirou Öbergovou. Domácí Švédka předvedla suverénně nejrychlejší běžecký výkon, ale srazily ji dvě střelecké chyby. Třetí byla Hanna Solová z Běloruska.

Davidová, jež minulý týden vstoupila do sezony vítězstvím ve vytrvalostním závodě před Hauserovou, netrefila poslední pátou ránu vleže. „Chtěla jsem si to pohlídat, abych ji trefila, ale bylo to spíš na škodu,“ řekla s hořkým úsměvem České televizi k předržené ráně.

Vestoje už Davidová nechybovala, ale po pomalejším běhu si oproti 15. místu v nedělním sprintu o tři příčky pohoršila. „Neběhá mi to. Ne že bych se cítila blbě, ale prostě to nejde, nebo tělo nechce. Doufám, že se ještě trochu rozzávodím. Opravdu do toho dávám všechno, ale nejde to,“ řekla mistryně světa z vytrvalostního závodu. Na Hauserovou ztratila 59 sekund.

Na body dosáhla z českých biatlonistek ještě Jessica Jislová na 34. místě. Do sobotní stíhačky postoupily ještě 54. Tereza Vinklárková a 58. Eva Puskarčíková. Lucie Charvátová byla se čtyřmi trestnými okruhy až 69.

Stříbrný olympijský medailista Krčmář na rozdíl od premiérového sprintu sezony, kde se třemi chybami obsadil až 63. místo, střílel přesně. „Konečně, bych chtěl říct. Bylo to asi trošičku pomalejší ty položky, ale musel jsem zpomalit. Střílel jsem dneska na jistotu po tom, co jsem tady vymýšlel první víkend,“ řekl závodník, který minulý týden udělal tři chyby i ve vytrvalostním závodě.

Střelba ho vynesla do poloviny druhé desítky se ztrátou 58,8 sekundy na vítěze. „Běh hodnotím tak průměrně. Bylo to docela těžké. Kvůli tomu mrazu mi přišlo, že mi docela rychle docházely síly. Ty dvě nuly mi zase vlily energii do svalů a trošku jsem se zmátořil,“ popisoval.

Na body už žádný jiný český reprezentant nedosáhl a do nedělní stíhačky postoupil už jen Jakub Štvrtecký, který minul poslední terč a obsadil 43. místo. „Lituji hlavně výkonu na trati. S tou jednou ranou se dá závodit, s tím, co jsem předvedl na trati, ne,“ litoval. Adam Václavík obsadil 68., Mikuláš Karlík 75. a Vítězslav Hornig 83. příčku.

Samuelsson zopakoval doma v Östersundu nedělní triumf. Díky lepšímu běhu porazil navzdory jednomu trestnému kolu francouzské reprezentanty Emiliena Jacquelina a Quentina Fillone Mailleta, kteří rovněž udělali po jedné chybě..

SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko) - sprinty

Ženy (7,5 km): 1. Hauserová (Rak.) 19:30,2 (0 tr. okruhů), 2. E. Öbergová (Švéd.) -12,5 (2), 3. Solová -14,4 (1), 4. Alimbekavová (obě Běl.) -20,6 (0), 5. Preussová (Něm.) -24,2 (1), 6. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -27,8 (1), 7. Perssonová (Švéd.) -34,4 (0), 8. Chevalierová (Fr.) -38,1 (0), 9. Herrmannová -43,1 (1), 10. Voigtová (obě Něm.) -44,4 (0), ...18. Davidová -59,0 (1), 34. Jislová -1:22,8 (1), 54. Vinklárková -1:57,3 (1), 58. Puskarčíková -2:02,9 (1), 69. Charvátová (všechny ČR) -2:20,7 (4).

Pořadí SP (po 3 z 22 závodů): 1. Hauserová 134, 2. Alimbekavová 129, 3. E. Öbergová 111, 4. Davidová 109, 5. Röiselandová (Nor.) 108, 6. Herrmannová 96, ...34. Puskarčíková 30, 35. Jislová 30, 52. Vinklárková 12, 53. Charvátová 8.