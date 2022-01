Nové české jméno v biatlonu? Máma byla na ZOH, Červenka je Američan

Možná jste to jméno při biatlonových závodech už zaznamenali: Václav Červenka (22). Jenže vedle něj nesvítila česká vlaječka, nýbrž americká. Syn bývalé československé olympioničky se narodil v Coloradu, první kroky na lyžích dělal v zámoří. I když v posledních letech trénuje v Česku, reprezentuje USA. V aktuální sezoně se poprvé podíval mezi elitu do Světového poháru, na olympijské hry do Pekingu mu to ale zřejmě neklapne.